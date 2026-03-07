Repuntan las mafias: ahora se venden tickets de pizzerías para justificar arraigo español

La picaresca de las mafias agudiza el ingenio hasta límites insospechados. Si hasta ahora se estaban acaparando las citas en Extranjería para la obtención del NIE previo pago de una cantidad o también se estaba haciendo negocio en torno al Registro Civil por la misma vía, ahora llega una nueva modalidad. Para sumar pruebas de permanencia en territorio español, algunas provincias habilitaban la recepción de tickets de comida rápida adquirida con continuidad en el tiempo, como prueba de que una familia extranjera había estado residiendo en el país.

Como quiera que los comprobantes de pago se estaban aceptando como prueba, ahora se ha creado un mercado negro de venta de tickets, que permite justificar una antigüedad de arraigo a veces inexistente. León no escapa a esta dinámica, pero por lo visto la práctica es poco usual de momento, aunque se tiene la certeza de que llegará.

El problema se debe, en gran medida, a la falta de información clara sobre la regulación que se llevará a cabo a partir del mes próximo. Aunque se ha anunciado que los inmigrantes podrán acceder a la regularización siempre que «no tengan antecedentes penales y puedan acreditar un mínimo de cinco meses de residencia en España», aún no se ha publicado un Real Decreto que detalle el procedimiento, los plazos ni los documentos concretos que deberán presentarse, lo que genera dudas sobre qué se considerará realmente a la hora de determinar cuánto lleva una persona en el país. Ahí es donde aparece la picaresca.

La situación también se refleja en Villahierro, donde algunas personas en prisión preventiva, aún sin sentencia firme, están interesándose en la regularización. Los sindicatos alertan de que estos internos ya están preguntando a sus abogados cómo conseguir papeles antes de la condena.

La duración de los procesos judiciales, con recursos a tribunales superiores y al Tribunal Supremo, hace que exista un largo periodo en el que una persona podría obtener una autorización de residencia sin tener aún antecedentes penales registrados. Todos los resquicios son válidos en este tipo de prácticas.