Una red fraudulenta copa también las citas del NIE en León para extranjería

La población migrante leonesa está encontrándose con numerosas dificultades a la hora de tramitar la toma de huellas en las dependencias de la Oficina de Extranjería de la capital leonesa, presumiblemente por la existencia de una trama organizada que, al igual que sucedió en el caso del Registro Civil, capta las citas en el momento en el que salen a disposición del público, para distribuirlas a su antojo. A diferencia del caso de los antiguos juzgados, por el momento no se ha detectado la aparición de negocio en ciernes, por cuanto carecen los investigadores de pruebas de que se intente comerciar con las reservas de día y hora para la toma de huellas.

El caso lo ha destapado la Asociación Titawin, una agrupación que tiene como fin la integración de los inmigrantes y fomentar la cultura de origen. «Estamos recibiendo un gran número de llamadas y consultas de personas que nos informan de que, a pesar de intentarlo a diario y durante más de 20 días, el sistema telemático de cita previa indica sistemáticamente que no hay citas disponibles».

PICARESCA

Fuentes de total solvencia consultadas por este periódico aseguraron ayer que no se trata de un problema estructural de organización del servicio, sino que lo achacaron a la picaresca y de forma tácita lo relacionaron con prácticas ajenas a la ley. Titawin apela a la «responsabilidad social» que tiene el colectivo «como asociación en defensa de los derechos de los ciudadanos» y propone dos medidas alternativas, atendiendo a que el foco del origen sea legal o ilegal respectivamente. A saber, se sugiere que se aumente de forma sustancial el número de citas disponibles para la toma de huellas en la oficina de la Calle Guardia Civil (antigua calle del Capitán Cortés) o que como opción secundaria se habilite un sistema de solicitud de cita alternativo y extraordinario para atender a las personas que tienen el NIE caducado y no ha podido conseguir cita.

La carta se ha hecho llegar a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y a la Subdelegación del Gobierno en León, que como primera medida, están investigando las fórmulas que se emplean para la reserva de las citas. Resulta complicado establecer un modus operandi probatorio, porque se sospecha que los supuestos autores de esta práctica, emplean direcciones IP modificadas para poner a salvo su identidad real y que en su defecto acuden a VPNs sencillas de conseguir. Son aplicaciones que camuflan la localización.