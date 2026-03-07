El tiempo en León: nieve en la montaña y chubascos dispersos para este sábado

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado en León cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, más probables en zonas del norte, y tendiendo a intervalos nubosos, con probables chubascos dispersos, en la segunda mitad del día.

La cota de nieve se situará sobre los 1.100 o 12.00 metros, tendiendo a subir y se registrarán probables brumas y nieblas en montaña.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso, oscilando entre los 0 y los 3 grados y máximas sin cambios que se situarán entre los 9 y los 11 grados.

También se registrarán heladas débiles en cotas altas, mientras que el viento procederá del norte y noreste, flojo con intervalos de moderado.