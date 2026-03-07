Abascal no pactará con ‘el señor Muñeco’ si no retira que Vox quiere que los migrantes se ahoguen en el mar

Santiago Abascal, líder de VOX, ha asegurado esta tarde que exigirá a Alfonso Fernández Mañueco que retire la acusación que hizo en el debate televisado de que a Vox le gustaría que los migrantes se ahoguen en el mar, o de lo contrario “tendrá que pactar con los socialistas”.

Alrededor de un millar de personas enfervorizadas han acudido esta tarde al mitin que ha protagonizado en el Palacio de Congresos de León por el líder de VOX, que ha acompañado a Carlos Pollán en su compromiso por intentar presidir la Junta de Castilla y León tras las próximas elecciones.

Abascal ha sido recibido gritos de “ ¡Viva España! “, calentado antes al ambiente a los acordes de ‘Seremos de nuevo un imperio’ de Los Nikis y de ‘Devuélveme a mi chica’ de Hombres G, controvertida estos días por el contenido machista de su letra.

“Sin León, no hubiera España “, ha dicho en la introducción Mercedes Machín, líder local de Vox que presentó a Pollán, que va a traer “mucho más Vox a León”.

Pollán ya tenía “muchas ganas de venir a León”. Exhibió en el inicio de su intervención un azucarillo “que no es de León porqué desde hace décadas PP y PSOE han arruinado nuestros recursos y han cerrado la azucarera de La Bañeza. Es por culpa de Mercosur”, dijo.

Pollán se quejó de que Mañueco le acusara en el debate televisivo de querer que los inmigrantes se ahoguen en el mar. “Eso es miserable”.

“El bipartidismo arruina todo aquello donde mete mano, como el tren de Feve”, criticó. “Para solucionar los problemas hay que hablar con los leoneses y con los castellanos”, dijo Pollán. “Ni en Ferraz ni en Génova escuchan a los agricultores, que pedían a gritos desbrozar el monte para evitar los incendios que hemos tenido este verano”, dijo.

“El año pasado nos gastamos, 18 millones en mantener a los menas que llegan a Castilla y León”, criticó. “ Si los 3000 € al mes que nos cuesta cada mena los repartieran entre todos los que tenéis problemas para llegar a final de mes, los españoles viviríamos mejor”.

Ironizó con UPL: “León es diferente porque tiene socialismo rojo, socialismo, azul y socialismo púrpura. No han estado en la UPL con las minas y con las explotaciones. Les importa más apoyar las políticas de izquierdas. León es una víctima de las autonomías de este país “.

Abascal se sintió orgulloso de la afluencia que ha recibido “en Castilla la Vieja y en León”. Niños de doce y catorce años “vienen a estos actos y nos dan fuerza”.

“Entiendo a los leoneses porque yo soy alavés y también nos han dejado de lado, dijo Abascal, que criticó al leonesismo “que no ha conseguido nada, excepto apoyar a las políticas de la izquierda”. León “no ruge porque está secuestrado por el leonesismo. Nosotros hemos presentado un candidato leonés”.

“Nuestros agricultores están todo el día, haciendo papeles en lugar de labores en el campo”, criticó. “No sé quién manda en el PP, si Rajoy, Feijóo o Ayuso”. Incidió de nuevo en la crítica a Mañueco por afirmar que a Vox le gustaría que los migrantes se ahogasen en el mar. “O retira eso o con nosotros no se va a sentar”, advirtió. “Son cosas del ‘Señor Muñeco’.

“Todos están contra Vox porque no son capaces ni de negociar”, criticó. “Ningún agricultor leones sabe qué son las cláusulas de salvaguarda de Mercosur”.

“Hay mucha mala baba en la política y en los medios. Carlos y yo no recorremos toda España para ser el coche escoba del PP”, dijo Abascal.

“En Extremadura no apoyamos los presupuestos porque no querían seguir las exigencias de Vox y los ciudadanos nos han apoyado el doble”.

“No es verdad que haya que concentrar el voto útil para que no gane la izquierda “, dijo Abascal. “No hay una sola posibilidad de que la izquierda gane “, pronosticó.

Dijo que Sanchez “se agarra ahora a la guerra como a un clavo ardiendo”. Lo hace “después de resucitar la Guerra Civil. Hay que ser canalla y miserable. Trump defiende los intereses de su país. Ya me gustaría que hicieran lo mismo en el mío “.