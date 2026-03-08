8M en León: horarios de las dos manifestaciones, recorrido, cortes de tráfico...

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo en León contará con dos manifestaciones principales organizadas por colectivos feministas, que afectarán a la circulación en el centro de la ciudad durante la jornada.

La primera manifestación, convocada por el Movimiento Feminista de León, está prevista para las 12.00 horas. Partirá de la avenida Ordoño II, a la altura del Ayuntamiento, y seguirá este recorrido: por Santo Domingo (pasando por la Negrilla), Ramón y Cajal, cuesta de San Isidoro, Sacramento, para finalizar en la Plaza de Santo Martino, donde se leerá un manifiesto.

La segunda manifestación, organizada por la Comisión 8M León, comenzará también a las 12.00 horas. Saldrá de la Plaza de Guzmán (o glorieta de Guzmán) y continuará por la avenida de Roma (en sentido contrario al habitual), Plaza de la Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, plaza de Santo Domingo, para concluir en la plaza de Botines (o plaza de San Marcelo), con lectura del manifiesto al finalizar.

Ambas movilizaciones coinciden en horario y transcurren por zonas céntricas, lo que provocará cortes de tráfico desde las 11.45 horas aproximadamente en las calles y avenidas afectadas por los recorridos. La Policía Local gestionará las interrupciones de la circulación para garantizar la seguridad de las participantes, con posibles desvíos en el entorno del centro histórico, Ordoño II, Santo Domingo, Roma, Gran Vía de San Marcos y plazas colindantes.Se recomienda a los conductores evitar el centro durante esas horas, anticipar desplazamientos o utilizar rutas alternativas por las periferias de la ciudad. Los cortes se irán levantando progresivamente una vez que finalicen las marchas y se disperse el público. Además, por la mañana, a las 10.00 horas, se celebrará el acto institucional en el Palacio del Conde Luna con lectura conjunta de manifiesto, pero sin impacto significativo en el tráfico.