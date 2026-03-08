La Federación de Vecinos Rey Ordoño de León homenajea a Urraca I en el 900 aniversario de su muerte

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Federación de Vecinos Rey Ordoño de León, bajo el lema ‘Por Urraca y todo su reino’, rindió hoy un homenaje en recuerdo de la memoria de la reina leonesa en el 900 aniversario de su muerte.

La jornada de exaltación y recuerdo comenzó a las 12.15 horas con la colocación de una corona de laurel en la escultura dedicada a la soberana en la plaza San Marcelo. Posteriormente, a las 13.15 horas, habrá un alzado de pendones en la plaza de san Isidoro y a las 13.30 horas tendrá lugar una misa solemne oficiada por el obispo de León en la Basílica de San Isidoro.

Por la tarde de hoy está prevista una actividad infantil con un el juglar Guillén de Santa María, que explicará la historia de Urraca I de León en la plaza de Regla, mientras que a las 18 horas, en la misma ubicación, se celebrará un corro de lucha leonesa femenina.

‘El último Camino’

El recuerdo a la reina Urraca I de León en la fecha de su muerte, hace hoy 900 años, también se extendió a lo largo de la provincia, concretamente en Sahagún, en cuyas calles se desarrolló el ceremonial teatralizado ‘El último Camino’, en el que participaron un centenar de personas.

Los restos de Urraca y su séquito llegaron a la villa sobre las 13 horas desde Saldaña y en las inmediaciones de la iglesia de La Trinidad la autoridad del momento salió al encuentro del cortejo, con el que desfiló, calles abajo, hasta la iglesia de San Lorenzo.

Pequeñas escenas teatralizadas salpicaron el recorrido, acompañado de música y canto en vivo, que prosiguió hasta la plaza Mayor, el corazón social de Sahagún, desde donde se continuó hasta la tumba de los reyes Alfonso VI y Constanza de Borgoña, padre y madre de Urraca, cuyos restos mortales descansan en la iglesia conventual de Santa Cruz, custodiado por las Madres Benedictinas y donde se procedió a realizar una ofrenda floral.

Finalmente, el féretro de Urraca, custodiado por la nobleza, se depositó al abrigo de la conocida como Capilla de San Mancio mientras, en la plaza Mayor, la Asociación de Hostelería y Turismo y el Centro de Iniciativas Turísticas de Sahagún sirvieron una degustación gastronómica.

Marcapáginas

Por su parte, la Secretaría de Mujer, Derechos e Igualdad de Unión del Pueblo también brindó un homenaje a una mujer que fue reina “en una época compleja donde los hombres, en muchos casos, no heredaban directamente los reinos, sino que se hacían con ellos gracias a matrimonios concertados con las verdaderas herederas de las coronas: las mujeres”.

Sin embargo, Urraca I de León, después de dos desafortunados matrimonios, se alzó con la corona que había heredado de su padre, Alfonso VI, y con todo el derecho, reinó “sola con acierto y con mesura”, convirtiéndose en la primera mujer en Europa en ejercer sola un reinado de pleno derecho. Para conmemorar el 900 aniversario de su fallecimiento, la Secretaría de la Mujer de la formación leonesista repartió durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer un marcapáginas en homenaje a Urraca, en el que se reseñan los hitos más importantes de los 17 años de reinado de “una mujer valiente que hoy en día sigue siendo un referente para las mujeres leonesas y que debería serlo para todas las mujeres del mundo”.