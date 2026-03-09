Candidatos que vuelan bajo el radar

Por debajo del radar de los cuatro partidos con representación parlamentaria, el escaparate de las elecciones autonómicas exhibe en León doce candidaturas más. Pese a que las encuestas sólo dan chance para PSOE, PP, UPL y Vox, la otra docena de aspirantes optan a arañar apoyos dentro de una bolsa que, hace cuatro años, sumó apenas 24.013 votos dentro de los 226.851 totales contabilizados. Ninguno se acercó siquiera al precio de un escaño de los 13 que se reparten en la provincia. No evita para que ocho de ellos vuelvan a intentarlo: Partido Comunista de los Trabajadores de España, Pacma, Prepal, Coalición por el Bierzo, Partido Castellano-Tierra Comunera, Ciudadanos, Podemos e IU, integrada en esta ocasión con Sumar, Los Verdes y Equo. Junto a ellos, los leoneses se encontrarán este 15-M otros cuatro nuevos partidos: Nueva Castilla y León, Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos, Alantre y Se Acabó la Fiesta. En suma, 16 papeletas, cinco más que en los anteriores comicios. Por alternativas, que no sea.

En la nómina de los repetidores, sólo tres han tenido representación alguna vez en las autonómicas por la provincia leonesa. Aunque no contaron con escaño en esta última legislatura, insisten en su empeño por recuperar espacio Ciudadanos, donde mantiene la bandera ante la desbandada general de cargos su último líder provincial, Javier Panizo; Podemos, que repite con Sixto Martínez, quien ya tomó el relevo hace cuatro años cuando Pablo Fernández se presentó por Valladolid; e IU, que en esta ocasión no va de la mano de la formación morada, sino que se integra en coalición con Sumar, Los Verdes y Equo, con el debutante Sergio Carro como cabeza de cartel.

Los otros cinco partidos reinciden contra todo pronóstico y precedentes. Ni el Partido Comunista de los Trabajadores de España, ni Pacma, ni Partido Castellano-Tierra Comunera, ni Coalición por el Bierzo, ni Prepal han obtenido nunca un procurador autonómico por León. Pero persisten en el cartel electoral. Los tres primeros lo hacen con el ánimo de sumar votos en la saca total autonómica, con propuestas provinciales como las de la candidatura castellanista, que promete en su programa defender la «consulta no vinculante para la Autonomía Leonesa». Los otros dos tienen sólo alcance provincial, con dos mujeres al frente: la bercianista Myrian Blanco, que debuta, y la impenitente candidata leonesista del Prepal, Manuela Iglesias Carreño.

El leonesismo suma además esta vez una nueva opción. Más allá de UPL y Prepal, cuatro años después de la primera intentona abortada por la presión de las redes que reclamaban no fraccionar el moviento autonomista, Alantre se estrena en unas elecciones autonómicas con Abel Vergara como candidato: un graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que trabaja en la actualidad en una gestoría administrativa en Barcelona.

Aunque su partido es nuevo, no es novel el aspirante de Nueva Castilla y León. La formación creada por la vicepresidenta de la Junta con el PP, Silvia Clemente, se presenta en León con un cabeza de lista proveniente de Ciudadanos, Mario Valladares, quien fue concejal con la formación naranja en Villaquilambre.

Los otros dos cabezas de cartel por la demarcación leonesa sí debutan, al igual que sus formaciones. Roberto Guerra, exfuncionario de prisiones que vive en Villamizar, «un pequeño pueblo afectado gravemente por el problema de la España Vaciada y la falta de atención médica», como se define, liderara la propuesta de Escaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos. Mientras, Enrique Jesús Pérez Suárez irá por el partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, al que se ofreció aportar la imagen de su candidato sin que contestaran.