León se prepara para el regreso de la nieve bajo un desplome térmico

La ciudad de León ha comenzado la semana bajo un cielo encapotado y un ambiente marcadamente invernal. Tras una jornada marcada por lluvias ligeras y una humedad relativa que alcanza el 90%, las condiciones meteorológicas han dado un giro definitivo hacia el frío. Con una temperatura actual de 5°C y una sensación térmica de apenas 3°C, los leoneses han tenido que recuperar el abrigo ante la llegada de un frente que promete teñir de blanco las cotas más altas de la provincia.

Para la noche de este lunes, 9 de marzo, las previsiones indican que la lluvia dará paso a la nieve, con una probabilidad de precipitación del 45%. La temperatura mínima se situará en los 4°C, mientras que el viento soplará desde el sureste a unos 7 mph. Este cambio en el estado del tiempo ha puesto en alerta a las zonas de montaña, donde la cota de nieve podría descender significativamente durante las próximas horas, complicando la visibilidad y el estado de las carreteras en los puntos más elevados.

De cara al resto de la semana, la inestabilidad marcará el calendario, aunque con una tendencia al alivio térmico gradual. Mañana martes los cielos permanecerán mayoritariamente cubiertos, pero las temperaturas máximas experimentarán un ascenso notable hasta alcanzar los 12°C. A medida que avance la semana, el sol ganará protagonismo, especialmente el jueves, cuando se espera un día despejado con 15°C, antes de que un nuevo frente de lluvia y nieve regrese el próximo viernes.