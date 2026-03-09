Atendida una mujer de 70 años tras un accidente entre dos turismos en el barrio de La Lastra
El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso por un incidente durante la noche de este lunes.
En concreto, la llamada se recibía a las 20.48 horas, alertando de una colisión entre dos turismos en el cruce de la avenida Alcalde Miguel Castaño con la calle Fuentes.
Se ha trasladado aviso a Policía local de León, al Cuerpo de la Policía Nacional y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado al lugar recursos para atender a una mujer de unos 70 años con ansiedad.