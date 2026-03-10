Minuto y marcador ferroviario: el radar que sigue al tren en tiempo real

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

La fiebre del rastreo de vuelos de aviones llega al ferrocarril; el visor de la operadora pública permite seguir los trenes de alta velocidad y largo recorrido con la fiabilidad y precisión del satélite. El punto geolocalizado que mueve el mundo tiene ya un ejército de fieles seguidores pegados a la pantalla que deja fluir el tráfico ferroviario de viajeros por la península, siempre en composiciones de la compañía pública. La herramienta mejora el resultado de otras similares que daban posición estimada en base a los horarios y el cálculo de recorrido, lejos de la emoción que supone para un sector que tiene tanta población devota trasladar a un dispositivo el minuto y resultado del trayecto de un 112 entre León y Alicante; la fórmula comparte los movimientos de la vía de alta velocidad, las convencionales para trenes regionales o de media distancia y largo recorrido, la ecuación que ya permitía sacar cercanías fuera del molde emotivo del anuncio del tren procedente que entra en vía uno, a una aplicación móvil por la que emergen todos los secretos de la marcha; la próxima estación, la anterior parada, el tiempo exacto sobre el horario, con uno, dos , o 13 minutos por encima del tiempo, como avanzaba ayer poco antes de las siete de la tarde el León-Alicante camino a Madrid. Los trenes comienzan ya a satisfacer las necesidades de estas sociedades avanzadas de la información al instante; a qué altura del hemisferio o sobre el mar del norte avanza el vuelo de Barcelona a Los Ángeles o en qué lugar de la estepa castellana cabalga el Alvia que partió de la pasante de León en torno a las cinco de la tarde y se le complica la puntualidad con los viajeros que se han de subir en Chamartín. Para completar el repertorio con el ciudadano interesado por la hipertensión circulatoria de los trenes públicos en España, la sístole y asistolia incluidos, se permite marcar la composición y seguir el recorrido, repasar el historial entre estación de origen y destino con una fiabilidad casi infalible. «Transparencia, transparencia y certidumbre», completa la propaganda oficial de los jefes de Renfe sobre el objetivo final de este visor que alcanza las cuotas de exactitud más altas que se conocen en España en el rastreo ferroviario. Casi a la misma hora que emergió a primera línea de la novedad e incidencia de la circulación de trenes se apagó otra que hacía referencia a los puntos negros y colorados que afectan al estado de las vías; llamada límite temporal de velocidad, que tiene casi tanto tiempo en escena como las deficiencias del estado de salud de la estructura que escudriñaba con una precisión de ingeniería.

