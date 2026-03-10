Alicia Gallego, candidata de UPL a las Cortes: «Es necesario que el leonesismo tenga su grupo parlamentario»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Repite la palabra «autonomía» como un mantra y una necesidad. Alicia Gallego es la candidata de UPL a las Cortes, aunque llegar a la presidencia no está en su imaginario, su apuesta es ser la clave para conseguir una consulta que permita a los leoneses postularse ante una separación de la «Junta de Castilla». Con trayectoria política en su municipio, Santa María del Páramo, Gallego afronta las elecciones de este domingo con la mira enfocada a León.

— Faltan cinco días para que se abran las urnas. ¿Cuál es la aspiración de UPL o qué considerarían un mal resultado?

— Creo que mal nunca. Porque al final nosotros nos quedamos con el trabajo bien hecho de estos cuatro años y de los anteriores como proyecto político. Creo que hemos crecido, que nos hemos consolidado, que hemos generado esa seriedad de proyecto, de medidas necesarias para un cambio a todas estas políticas de desequilibrio que hemos ido viendo y manifestando en las distintas iniciativas que hemos llevado a las Cortes. Y en eso es en lo que tenemos que estar. En el 2022 conseguimos unos resultados espectaculares y en las municipales de 2023 se consolidaron y se incrementaron el número de alcaldías, de representación con concejales, pedáneos, diputados; tres diputados que están haciendo una labor excepcional. Nuestro objetivo indudable es el grupo parlamentario propio que suponga ese 5%. Es importante que fueran cuatro o cinco procuradores, indudablemente sí. Pero también es necesario que esa voz del leonesismo tenga un grupo parlamentario, porque tiene mayor capacidad para presentar iniciativas, preguntas o mociones. Esto va a permitir que los ciudadanos todavía puedan utilizar esta herramienta, que es la política, que es la UPL, para poder demandar y solucionar sus problemas porque la Junta de Castilla y León tiene muchas competencias olvidadas.

— ¿Cómo define usted a su partido, con una primera frase en su programa como Defiende lo tuyo?

— UPL es la proximidad y la ayuda al mundo rural. Defiende lo tuyo es lo correcto. Defiende lo tuyo, es una reivindicación de tanto que se nos ha negado. De tanto que se ha abusado con León. De tanto olvido que se ha tenido con esta tierra, con tanto uso por parte de los grandes partidos para lemas, para venir aquí a hacer campaña y no nunca traer nada. Tenemos a Sánchez que vino 6 o 7 veces y vino a darse un baño de ego y de aplauso fácil por parte de afiliados y amigos. Y poco más. Y vendrá Feijóo y viene a Abascal. Y vienen todos, pero nadie viene y dice vamos a traer una empresa que supla el cierre de la azucarera. Estamos esperando, porque ellos pueden hacerlo.

—¿Con quién están ustedes dispuestos a pactar?

— Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos, a tomar decisiones para resolver los problemas. En la medida en que nos den una solución, en la medida en que podamos resolver los problemas de los ciudadanos, acordaremos; nosotros no tendremos líneas rojas con nadie.

—¿Estarían dispuestos a un pacto para frenar a Vox en el equipo de gobierno?

— Las líneas rojas las marcará el Partido Popular porque nosotros lo que estamos dispuestos es llegar a acuerdos para el presupuesto, llegar a acuerdos con inversiones. Yo creo que la única línea roja con Vox sería por la violencia de género o cuestiones en donde sí que puede haber una cierta diferenciación ideológica. Pero en las cosas de servicios públicos o en las cosas de presupuestos que beneficien al ciudadano, a la región leonesa en concreto, nosotros pactaremos con aquellos grupos que tengan representación parlamentaria.

— ¿A qué supeditarían ese posible acuerdo?

— A una consulta, que para nosotros es la vía con la que puede ejercitarse democráticamente la voluntad popular. Y ya lo planteamos en septiembre y octubre. Y eso se nos negó porque el PP y Vox argumentaron que no había un reglamento como instrumento normativo para desarrollar la consulta. Si es ese el problema, hágase el reglamento.

— ¿Y se plantean solicitar algún cargo si son llave para el equipo de gobierno?

— Nosotros no creemos en este gobierno, ni es el objetivo de la UPL conseguir ningún cargo. Ni quiero ser presidenta de las Cortes, ni tampoco consejera. Precisamente porque creemos que esta comunidad autónoma ha fracasado. Somos dos regiones distintas. Y ahí es donde nosotros lo que buscamos es llegar a acuerdos, a tomar decisiones. Pero no, nunca ni cargos ni sillones. O sea, acuerdos puntuales. Acuerdos de presupuestos, de gestión, como se hizo en el mandato del 2015. Cuando se hacía necesario el apoyo de la UPL para ciertas cuestiones o la UPL se abstuvo para aprobar unos presupuestos que contenían inversiones para esos cuatro años en los que se consiguieron cosas como el auditorio de Sariegos, un centro de día, el arreglo de carreteras, el plan de empleo, de ocupabilidad... Esas cosas que son competencia de la Junta, pero la Junta no está invirtiendo en nuestro territorio en cuestiones como son servicios públicos y ahí sí va a contar con el apoyo de la UPL. Porque creo que, sobre todo, esta es la obligación de UPL.

— Imagínese que UPL logra la consulta. ¿Y si sale que no?

— Pues no pasa nada, seguimos insistiendo en nuestro proyecto, porque al final ahí habría que ver qué tipo de consulta es la que ellos proponen. La consulta la tendríamos que utilizar nosotros, a través de nuestras proposiciones, a través de nuestras iniciativas, ¿cuál sería la pregunta? Claro, no vamos a utilizar una pregunta que quiera el Partido Popular o Vox. Tendría que ser a iniciativa de la propia UPL: «¿Usted quiere estar dentro de Castilla y León?, ¿Usted quiere estar dentro de la Región Leonesa? Habría que ver el formato. Lo que está claro es que hay una cuestión irrefutable: la sociedad leonesa ha salido a la calle, ha confiado en este proyecto. Cada vez somos más sólidos, cada vez hay más interés en que esa consulta se abra y que el objetivo final sea la autonomía. Yo creo que el miedo a plantear esa consulta no es de la UPL, ni tampoco a que haya un reglamento. Es que el miedo lo están poniendo ellos cuando están impidiendo la posibilidad de que se celebre la consulta. Parece que si lo tuvieran tan claro y vieran que la gente no lo quiere, ellos estarían encantados y dirían: «Vamos a hacer esa consulta». Por lo tanto, quizá no esté tan claro el hecho de que la gente no lo quiera o que haya tanta reticencia, como ellos dicen, en las provincias de Zamora y Salamanca. Quizá es una cuestión de que ellos han buscado otro tipo de adoctrinamientos, otro tipo de prebendas o calificativos para denotar o afear lo que realmente nosotros somos. En UPL no somos independentistas, creemos en esta Constitución. A diferencia de que ellos, con un sentido negativo o peyorativo, nos tachan de independentistas. Debería de valorarse a otros partidos qué es lo que defienden conforme a lo que dicta la Constitución.

— Otros políticos enarbolan ese sentimiento leonesista. ¿Estas posturas le restan votos a UPL?

— Al final a nosotros ni nos favorece ni nos perjudica. Yo creo que los que quedan en evidencia son ellos, porque ahora los ciudadanos lo que quieren es a políticos honestos. Coherentes y decentes. En el sentido de que si tú defiendes una tendencia política, perfecto, sea la que sea. Nosotros creemos en ese pluralismo ideológico y ahí está bien. El problema es que cogen la bandera del leonesismo muchas veces cuando llegan las elecciones o dejan libertad de voto para las mociones por la autonomía cuando hay elecciones. Eso creo que no es decente. Ni tampoco es útil para ellos, porque creo que en el mantenimiento de una ideología y de un proyecto político tiene que estar precisamente esa coherencia. A nosotros, qué decir, todo lo que sea exteriorizar el leonesismo nos parece correcto, pero también nos gustaría que se hiciera desde un punto de vista decente.

— ¿Y los pactos en la Diputación? ¿Les han pasado factura?

— Yo no participé en esos acuerdos, pero no hay ningún pacto de legislatura en este en estos cuatro años con el PSOE donde nos obliguemos a ninguna reivindicación nacional. Con lo cual, esa atadura no existe y, por tanto, ese incumplimiento tampoco se da. Nosotros lo que queremos, y ahí podíamos discutir la validez del pacto es si nuestras competencias no fueran satisfactorias o el resto de diputados no cumpliera con los propósitos que como UPL nos corresponde con la provincia. Es decir, nosotros no impusimos ningún acuerdo nacional, al amparo de que ni siquiera ellos han cumplido cuando han gobernado en solitario y tampoco lo ha hecho el PP en su momento. En este caso, lo que podemos decir es la valoración que hacemos desde UPL de nuestros propios diputados provinciales, con una labor francamente buena para los ayuntamientos y las juntas vecinales. Eso es lo que el ciudadano nos exige a los políticos. Hacer, no prometer. Las nueces, las castañas, están bien para otras cosas. Yo creo que hay que ser un poco más serios y prometer lo que has prometido cuatro años atrás y otros cuatro años atrás es venir a reírse de la gente. Por eso nosotros decimos, defiende lo tuyo y reivindica aquello que nos corresponde. Por derecho propio, que es evitar hasta este punto hemos sufrido esa despoblación, esos desequilibrios. Y yo creo que ahora merecemos políticas activas. Que fijen población y den futuro a esta tierra.

— Quien olvida sus raíces, pierde su identidad, porque sin saber de dónde se viene, es difícil saber a dónde se va. ¿Qué quieres transmitir con esta frase que cierra su programa?

— Es importante siempre saber quién es uno y qué es lo que buscas en la vida. Para nosotros tan importante es nuestra identidad como nuestro futuro. Y ahí yo creo que está el valor: nunca perder tus raíces, nunca perder tu identidad. Y, sobre todo, luchar por un futuro mejor que hasta ahora se nos ha negado. La política es el instrumento adecuado y nuestra filosofía es mejorar, a través de servicios públicos de calidad. Somos conscientes de que un proceso autonómico propio, donde nos hubieran dado esa autonomía, hubiera generado una mejora en la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros.

«Es el momento de que los jóvenes se impliquen» «UPL es un partido positivo que quiere que su gente, que su talento, sus recursos tengan una viabilidad de futuro para que nuestra provincia, nuestra región leonesa tenga el poder económico que se merece y que históricamente se nos ha negado por por la falta de políticas de empleo y de industria. Es el momento de que los jóvenes se impliquen en política, un proyecto en el que lo que busca es mejorar la vida de los ciudadanos. Que puedan compartir ese proyecto con sus familias, tener empleos de calidad y donde la vivienda no sea un obstáculo. Nosotros ofrecemos en el programa de forma más detalla y especificada por las distintas áreas cuáles son las soluciones, porque compartimos y sabemos que otra de las cuestiones necesarias para ellos es una Ley de Juventud. Que atiende precisamente los problemas del siglo XXI».