El PP propone una mesa técnica para estudiar el regreso del tren de Feve al centro de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, propone una mesa técnica de trabajo entre las administraciones y el Gobierno para “estudiar todas las opciones y elaborar in plan de actuación y un calendario claro con un objetivo: la vuelta del tren de Feve a la estación de Padre Isla en el centro de León”.

Así se lo ha trasladado Alicia García, junto al portavoz adjunto del GPP Antonio Silván, a los dirigentes de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León (Feve), con la que han mantenido una reunión, en donde subraya la importancia de “apostar por la movilidad y el futuro de León”.

La portavoz del GPP recuerda que Mañueco ya ha manifestado recientemente el apoyo de la Junta a la llegada del tren-tranvía a la estación Padre Isla de León y ha ofrecido la colaboración de la Junta para este proyecto.

Para la dirigente popular estamos ante una decisión “claramente” política: “O se apuesta por el tren o se deja morir la línea”, advierte, al tiempo que explica que “los leoneses no quieren enfrentamientos entre administraciones, quieren nuevos trenes y que Feve vuelva de una vez por todas al centro de León”.

Recalca que la línea Feve León-Guardo es un eje estratégico de movilidad y desarrollo territorial para la ciudad de León y el norte de provincia; pero actualmente el servicio está limitado y no llega al centro de León. “Desde el Ministerio de Transportes no están por la colaboración como es su obligación”, denuncia, tras lo que exige a Óscar Puente que “no se quede parado y en vía muerta, y recoja la mano tendida de Mañueco que ha mostrado su disposición a la colaboración económica para dar a los leoneses lo que les corresponde”.

Alicia García recuerda que la Junta de Castilla y León sí se ha reunido con la Plataforma para recoger sus propuestas, pero el Gobierno no. “Sánchez, Puente y el PSOE desprecian a Feve y a los leoneses”, ya que, “ni quieren hablar, ni acometer la compra de los nuevos trenes necesarios” (los actuales llevan 60 años en uso).

“El portazo de Puente y el PSOE a Feve León es una clara dejación de funciones con los leoneses y desde el PP vamos a seguir exigiendo la elaboración de un plan de actuación con la financiación necesaria, un calendario concreto y con un modelo de gestión acordado por las administraciones implicadas”, remarca Alicia García.

“Hoy hemos escuchado a la Plataforma Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León y consideramos necesario garantizar el futuro de Feve y mejorar la movilidad y la calidad de vida de los leoneses”, asegura la portavoz del PP en el Senado, quien recalca que “la pelota está en el tejado de Óscar Puente: ¿Cuál es su respuesta a los leoneses?”.

Antes de concluir, remarcar la necesidad de poner fin al “bloqueo institucional” e insta a recuperar “el diálogo”, marcar una “planificación” y “soluciones técnicas y administrativas que sí existen” para Feve. “Invertir hoy en Feve significa asegurar un transporte moderno y sostenible para los próximos 50 años”, sentencia.