La ULE destaca el papel de los futuros trabajadores sociales en la construcción de una sociedad más justa

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de León y el Colegio Oficial de Trabajo Social de León se suman a la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Social, que se celebra el próximo 17 de marzo, con un programa de actividades abierto a la ciudadanía que busca poner en valor el papel de esta profesión en la construcción de sociedades más justas, cohesionadas y solidarias.

La celebración de este año se articula en torno al lema ‘Construir esperanza y armonía’, una invitación a reforzar el compromiso colectivo, la solidaridad y la cooperación social como herramientas fundamentales para afrontar los retos de nuestro tiempo. En un contexto marcado por desigualdades sociales, crisis económicas o transformaciones demográficas, el trabajo social desempeña un papel esencial en la promoción del bienestar, la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad.

Desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de León destacan que esta jornada permite también reivindicar el valor de los estudios universitarios en este ámbito y la importancia de formar a profesionales capaces de afrontar los desafíos sociales actuales desde una perspectiva ética, crítica y comprometida. En este sentido, subrayan que el trabajo social constituye una herramienta clave para fortalecer los sistemas de protección social, impulsar redes de apoyo comunitario y contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas y solidarias.

El programa de actividades combina reflexión, cultura y diálogo social con el objetivo de acercar a la ciudadanía la labor que desarrollan los y las profesionales del trabajo social. Las actividades comenzarán con dos sesiones de cine social en el Teatro San Francisco, donde se proyectarán las películas Harta, este martes 11 de marzo, y Votemos, el 18 de marzo. Ambas proyecciones estarán precedidas por un coloquio abierto al público en el que se abordarán algunas de las problemáticas sociales que reflejan las películas y el papel que desempeña el trabajo social en su abordaje.

El acto central tendrá lugar el propio 17 de marzo en el Palacio del Conde Luna con la mesa redonda ‘Harambee en acción: trabajo social y compromiso colectivo’, un espacio de encuentro que reunirá a profesionales, docentes y representantes del ámbito social para reflexionar sobre la importancia de la cooperación y el trabajo comunitario en la construcción de respuestas a los desafíos sociales actuales.

El Día Mundial del Trabajo Social constituye una oportunidad para visibilizar la labor de una profesión clave en el fortalecimiento de los servicios sociales, la promoción de la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos humanos. Desde su primera celebración en 2007, esta efeméride se ha consolidado como un espacio de reflexión internacional sobre el papel del trabajo social en el desarrollo de sociedades más inclusivas y sostenibles.