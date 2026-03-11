Carlos Pollán, candidato de Vox: «Ni está descartado ni está asegurado un pacto para la Junta con el PP»

En poco más de media hora desmenuza la antesala de las elecciones. No engrasa el tono afilado del partido, pero tampoco tiene pelos en la lengua.

—¿Cuáles son sus sensaciones a estas alturas de la campaña? ¿Qué expectativas tienen?

—Son muy buenas. Las sensaciones son las que vivimos durante todos estos días en todas las calles y en todos los pueblos de León y en todas las ciudades donde estamos teniendo mítines por la tarde. Mucha gente, mucha gente con una ilusión tremenda en lo que significa Vox y en el mensaje de Vox y la verdad que nos hace estar muy ilusionados de cara al 15 de marzo.

—¿Ha digerido ya de alguna forma el cambio de presidente de las Cortes a candidato a la presidencia de la Junta?

—Es un cambio importantísimo. Los cuatro años de presidencia de las Cortes han sido absolutamente distintos a todo esto. Para mí fue un honor. El comienzo fue muy complicado con el recibimiento de la gente solamente porque pertenecía a unas siglas que las tenían demonizadas y luego la actividad ahora mismo política como candidato a una presidencia de la Junta de Castilla y de León es totalmente distinta. Me ha valido y me sigue valiendo para lo que estoy afrontando ahora.

—¿Es consciente de que las posibilidades de ser presidente son muy limitadas?

—Sí, pero bueno, nosotros salimos a ganar las elecciones a pesar de que escuchamos comentarios de que no queremos gobernar, que estamos muy a gusto en la oposición. No podemos decirle a toda esta gente que viene a vernos que no queremos gobernar, porque queremos dar un cambio a las políticas que llevan 40 años ahora en la Junta de Castilla y León y por supuesto más pronto que tarde con nuestro presidente nacional allá en la presidencia del gobierno.

— ¿Cuál es el programa que propone Vox para estas elecciones?

—Sentido común. Defensa de nuestros agricultores, defensa de nuestros ganaderos, recuperar la industria que se ha visto desmantelada y más en provincias como León, por todas esas políticas que al PSOE y al Partido Popular no les gusta que digamos que vienen de Bruselas, recuperar los servicios públicos que ahora mismo están colapsados por muchas situaciones, una de ellas la inmigración ilegal masiva que está colapsando todos los servicios públicos, esas ayudas que llegan antes a los extranjeros que a los españoles. Queremos luchar contra la corrupción. Hay que recuperar nuestra soberanía energética porque a la vista está de los problemas que han ocurrido con el apagón. También está el tema de la Azucarera y de La Bañeza, que era el futuro de muchas zonas. Estuvimos cuando derribaron las últimas chimeneas de Compostilla, que a mí me impresionó muchísimo ver a la gente llorar. El bipartidismo quiere robar hasta los recuerdos del paisaje.

—Están dolidos con la acusación del presidente Mañueco respecto a que ustedes preferirían que los migrantes se ahogaran en el mar ¿verdad?

—Fue un comentario absolutamente miserable por su parte. No puedo soportar que un señor que es un candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, que nos achaca a los demás que hacemos ruido, que somos extremistas y que esté el señor Rajoy hablando de moderación, tenga el cuajo de decir eso en un debate político. Nunca pensé que la política podía llegar a este extremo, me ha decepcionado absolutamente. Eso no se lo va a quitar nunca de encima.

—¿Cuál es la posición real de Vox en torno a la inmigración?

—Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal, porque la inmigración ilegal lo que está trayendo es colapso en nuestros servicios públicos y situaciones de inseguridad en muchos sitios. Los políticos los meten en los barrios que los meten, pero tenían que preguntar a la gente que está sufriendo esa inmigración. Tú si cometes cualquier ilegalidad seguro que no te permiten hacer lo que se está permitiendo a los inmigrantes ilegales. Hay que repatriar a todos los ilegales que entren y a los que cometan delitos, estén legales o ilegales. En la cárcel de Dueñas, de los 1.200 presos que tienen, 800 son extranjeros y han pedido el menú Ramadán. ¿Por qué los españoles tenemos que estar pagando con nuestros impuestos las cárceles de personas que son de fuera y que tienen que ir a cumplir sus condenas a sus países? Y, por supuesto, la gente que ha venido a vivir de las ayudas, ayudas que no llegan a los españoles, que tienen más problemas para llegar a fin de mes, esa gente tiene que volver a su país.

—Pero hay migrantes legales que cumplen con su trabajo y los meten en el mismo saco ¿no?

—La gente que ha entrado legalmente y asume las costumbres de este país ya está trabajando, pero lo que no podemos asumir es decir a todo el mundo que en este país puede entrar cualquiera sin llamar a la puerta porque va a tener aquí un futuro y va a poder estar viviendo de los impuestos de los españoles.

—Llama la atención la nutrida aparición de adolescentes en sus actos...

—Vienen por lo que escuchan en sus casas. Yo creo que hay mucha gente que tiene problemas para llegar a fin de mes. El año pasado en Castilla y León pasaba en seis de cada diez hogares. 1.700 jóvenes se tienen que ir de Castilla y León todos los años. Probablemente lo que están escuchando en sus casas es que hay que cerrar la explotación ganadera, porque no tenemos recursos. Ven en Vox su última esperanza de futuro para cambiar las cosas.

—¿Y a esa gente cómo se le explica el cambio de posición respecto al PP?

—No íbamos de la mano, tuvimos 13 procuradores la legislatura pasada y llegamos a un acuerdo de gobierno para cambiar las cosas. Estuvimos en el gobierno dos años hasta que el señor Mañueco recibió la orden de Feijóo de incumplir el pacto de gobierno. A nosotros si nos engañan, si nos estafan, nos vamos y eso es lo que hicimos. Estamos muy contentos de la labor que hicimos en industria, en cultura y turismo, en agricultura y ganadería.

—¿Entonces queda descartado un posible pacto de gobierno después de las elecciones?

—No, ni queda descartado ni queda asegurado. Debemos esperar a ver la fuerza que tenemos el 15 de marzo y a partir de ahí, actuaremos. Con el Partido Socialista no pactaremos nunca, pero vamos a esperar a ver la fuerza que tenemos y si el Partido Popular quiere de verdad cambiar las políticas de Castilla y León, volver al sentido común y dar un cambio de rumbo a esta comunidad.

—¿Qué opciones tiene el PSOE?

—Carlos Martínez es el representante de Pedro Sánchez en Castilla y León. Es un señor al que colocó en su puesto de secretario general el señor Cerdán, que fue la última gran labor que hizo para el PSOE antes de entrar en la cárcel. Es el partido de la mafia y de la corrupción en mayúsculas que tiene imputados a la mujer del presidente, al hermano del presidente, a todos sus órganos más cercanos como su número dos en este momento, sinceramente, no me preocupa como esté. Ojalá saque lo menos posible, sería señal de que España está despertando.

—Pero aún así, se mantienen en sus cuotas...

—Por el clientelismo, la política siempre ha tenido esto. Hay mucha gente que puede estar muriéndose de hambre, pero con tal de que no llegue la derecha al gobierno, pues van a seguir votando al Partido Socialista.

— Hay quien está resucitando el fantasma de su gestión en el Ademar para utilizarlo como ataque. ¿Le pesa?

—Es una cuestión que no me preocupa en absoluto. Estamos hablando de cosas distintas. Hay muchas cosas que valorar de aquella etapa, buenas y malas. Me parece absolutamente ridículo.

—¿Qué es lo peor que ha hecho la Junta?

—El cambio de paradigma de lo que teníamos acordado con el Partido Popular. Subvenciones a los sindicatos, políticas verdes que nosotros habíamos conseguido eliminar en la Consejería de Agricultura y Ganadería, el pacto de Mercosur... han vuelto a dar todos los pasos atrás que habíamos avanzado desde el año 2022.

—Y ustedes ¿qué proponen para la economía?

—Bajadas de impuestos, liberalizar el suelo público que tienen los ayuntamientos secuestrado, facilitar el acceso a los jóvenes a la vivienda, eliminar la burocracia, facilitar la financiación a los jóvenes para que Castilla y León vuelva a ser una comunidad de propietarios, no de precarios y sobre todo que los españoles que tengan problemas en Castilla y León, sean los primeros en recibir esas ayudas antes de que los reciban gente de fuera.

—De las mujeres opinan que...

—... si de verdad crees en ellas y quieres cuidarlas, tienes que poner las medidas suficientes para que la inseguridad no campe a sus anchas. No hay un partido que defienda más a las mujeres que Vox. No creo que puedan decir lo mismo los que han soltado violadores a la calle, los que importan el islamismo que está degradando y que degrada a la mujer y las quiere llevar con cárceles de tela en la cara, los que han puesto esas pulseras low cost que ponían en peligro a las mujeres que hayan sufrido violencia. Nosotros somos los que más defendemos a las mujeres, los que pedimos penas mayores para los delitos sexuales y no vamos a permitir del Partido Socialista ni del Partido Popular lecciones en cuanto al feminismo.

—Se han reunido ustedes en alguna ocasión con los funcionarios de prisiones. Hablan de la necesidad de dotarlos de la condición de agentes de la autoridad...

—(Interrumpe la pregunta) ¡Y también un estatuto propio que no tienen! Eso viene desde hace... creo que desde 1980 y pico. No hay forma de que nadie les escuche., Nosotros siempre les hemos apoyado. Es escalofriante escuchar lo que están viviendo dentro de las cárceles. Y en Castilla y León hay unas cuantas cárceles que están recibiendo el pago de los pactos de Sánchez con los separatistas vascos. Porque está viniendo lo peor de las cárceles del País Vasco a Castilla y León para que los presos vascos, los presos etarras puedan irse a las cárceles del País Vasco y en Castilla y León estamos recibiendo lo peor.

—¿Notan ilusión de la gente cuando acude a actos como el del Palacio de Congresos de León del pasado sábado?

—Muchísima, muchísima. Lo llevamos viendo todos estos cuatro años que hemos hablado mucho con la gente pero en esta precampaña y en esta campaña hay una frase que resume todo lo que estamos viviendo y lo que están viviendo las familias de Castilla y León, que es el «No nos defraudéis» y el «No nos abandonéis». Y nosotros siempre les decimos lo mismo, para defraudaros y para abandonaros teníamos que defraudarnos a nosotros mismos, porque nosotros lo que decimos es lo que pensamos, pero lo pensamos para nosotros con la convicción absoluta y completa de que es lo que queremos nosotros. Que tengan por seguro que no les vamos a defraudar.