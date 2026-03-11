UPL aboga por ampliar el parque público de viviendas en alquiler

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés fomentará que se aumente el parque de vivienda públicas de alquiler social destinadas a familias con recursos económicos escasos puedan acceder a una vivienda adecuada en condiciones asumibles. Así lo confirmó la candidata leonesista, Alicia Gallego, durante su visita a la ciudad de Astorga, donde ahondó en la problemática a la que se encuentran los jóvenes al intentar acceder a una vivienda para comenzar su proyecto de vida. Gallego reconoció que la vivienda «es un gran problema» en todos los lugares y evidenció que tanto en el mundo rural como en las ciudades «se deben tomar medidas» para solucionar esta situación. «Nuestros jóvenes, bien formados, se encuentran con trabajos muy precarios y para pagar una vivienda destinan el 60% del sueldo».