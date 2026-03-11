Muere una mujer de 50 años en Villaobispo tras ser atropellada

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por Redacción León

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido una llamada de alerta durante el mediodía de este miércoles.

El aviso alertaba de un atropello a las 13.45 horas a una mujer de 50 años en el número 2 de la carretera de Santander, en Villaobispo de Regueras.

Como consecuencia del accidente, la víctima se encuentrotaba inconsciente.

Se ha avisado a la policía local de Villaquilambre, a Tráfico de León y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar. Después de varias tareas de reanimación, se ha confirmado la muerte de la mujer.