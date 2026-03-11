Diario de León

Muere una mujer de 50 años en Villaobispo tras ser atropellada

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido una llamada de alerta durante el mediodía de este miércoles. 

El aviso alertaba de un atropello a las 13.45 horas a una mujer de 50 años en el número 2 de la carretera de Santander, en Villaobispo de Regueras. 

Como consecuencia del accidente, la víctima se encuentrotaba inconsciente. 

Se ha avisado a la policía local de Villaquilambre, a Tráfico de León y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar. Después de varias tareas de reanimación, se ha confirmado la muerte de la mujer. 

