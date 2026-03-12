Mañueco: "Cualquier acuerdo de gobierno será de cuatro años, con cláusulas que obliguen a no romperlo"

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene el objetivo de gobernar con mayoría absoluta. "Si los ciudadanos deciden que vayamos al diálogo está claro que no será con el sanchismo de Castilla y León, porque no son de fiar". En cuanto a reeditar el acuerdo de gobierno con Vox, recuerda que "ya pactamos un gobierno, y a mitad de legislatura rompieron el pacto, dejaron tirados a sus votantes". Las condiciones para reeditarlo pasan por "un acuerdo para cuatro años, para toda la legislatura. Que no andemos rompiendo los pactos por interés electoral. Y vamos a establecer cláusulas y exigir responsabilidades que obliguen a las otras fuerzas políticas. Además, habrá que hablar de las competencias de la Comunidad, priorizando los servicios públicos, la política económica. Y con las personas y las familias en el centro".