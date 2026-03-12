Elecciones 15-M
El candidato del PP: "La candidatura del PP es más leonesa que nadie, saben lo que necesita esta tierra"
Sobre el leonesismo, "respeto profundamente los sentimientos de todas las personas"
La reivindicación de miles de ciudadanos leoneses a través del leonesismo el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León insiste en que respeta "profundamente los sentimientos de todas las personas, es lo lógico". Aunque matiza que "mis compañeros del Partido Popular en León son más leoneses que nadie, y quieren a esta tierra que defienden, por la que luchan. Ellos saben perfectamente que lo que necesita León son proyectos de futuro, y vamos a seguir trabajando en esta línea para crear riqueza, empleo y ser capaces de atraer más población".
León
María Jesús Muñiz Prieto