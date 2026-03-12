El candidato del PP: "La candidatura del PP es más leonesa que nadie, saben lo que necesita esta tierra"

La reivindicación de miles de ciudadanos leoneses a través del leonesismo el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León insiste en que respeta "profundamente los sentimientos de todas las personas, es lo lógico". Aunque matiza que "mis compañeros del Partido Popular en León son más leoneses que nadie, y quieren a esta tierra que defienden, por la que luchan. Ellos saben perfectamente que lo que necesita León son proyectos de futuro, y vamos a seguir trabajando en esta línea para crear riqueza, empleo y ser capaces de atraer más población".