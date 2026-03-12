Carlos Martínez confirma que Laciana contará finalmente con el Capi

El candidato a la Presidencia de la Junta por el partido PSOE, Carlos Martínez, visitó este miércoles Villablino en un acto público en la Casa de Cultura de Villablino, junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, así como e el secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, y los candidatos a las Cortes Nuria Rubio y Mario Rivas.

En el acto Martínez ha vuelto a ratificar que Laciana contará con el Centro de Acogida de Protección Internacional (Capi), ya que considera que «es una seña de identidad, genera principios y valores y puestos de trabajo», siendo un simbolo contra «ese fascismo, esa xenofobia y ese racismo que quieren hacer volver a retonar de ese pasado oscuro a este presente». Asimismo, el candidato a la Presidencia también recordó el año «dificil» para la comarca, con los accidentes mineros y los incendios forestales.

Por su parte, el Ministro destacó que la historia de la comarca de Laciana viene del carbón y por lo tanto tiene «una cultura de progreso y de industria», y por lo tanto «nos toca cambiar el futuro», asegurando que es una tierra que se merece «muchisima más ambición». Además, aseguró que «tanto León, como Castilla y León e incluso España necesita un gran cambio».

Por su parte, Nuria Rubio recordó sus raices lacianiegas, y la Marcha Negra del año 1992, cuando ella tenía cuatro años, y destacó las deficiencias de la comarca a nivel sanitario y educativo. En este sentido, Mario Rivas, recordó que «la sanidad es una base fundamental de desarrollo de nuestra comarca», recordando que si ganan las elecciones «habrá un hospital intermedio». También quiso abordar la educación, señalando que «los dos centros educativos —IES Obispo Argüelles y Valle de Laciana— están en una especie de pelea que los confronta la propia Junta». Ambos destacaron el trabajo del candidato a la presidencia.