La ULE ya suma en la oferta del curso próximo las 80 plazas de Medicina

Es preceptivo que cada año la Universidad de León apruebe en Consejo de Gobierno la oferta de plazas y de títulos de cara al siguiente curso. En el último encuentro del órgano universitario se dio luz verde a los 47 títulos, entre grados y dobles recorridos, que ofertará la institución académica a partir del próximo mes de septiembre, entre los que se incluye ya el grado de Medicina, con 80 plazas. En el listado, el título aparece con un asterisco que incide en que su memoria aún está «pendiente de verificación».

Con el último trámite pendiente para arrancar con este grado, que contó con el beneplácito de la Junta en octubre de 2024, la Universidad de León cuenta con abrir las puertas para los primeros estudiantes el próximo mes de septiembre en la actual Facultad de Ciencias de la Salud, a la espera de que se construya la nueva facultad, destinada exclusivamente a los futuros médicos.

La Universidad de León ofertará el próximo curso, para los alumnos que se incorporen al primer curso, 2.600 plazas, entre las que están ya esas 80 de Medicina. Junto con la incorporación del nuevo (y esperado) título, la institución académica ha realizado ajustes tres de los títulos que se ofertan en la Facultad de Filosofía y Letras. Mientras que el Grado en Lengua Española y Literatura ha perdido cinco plazas, se queda con 25, y el Grado en Filología Moderna, Inglés, pierde una decena, mientras que el Grado de Historia del Arte gana, sin embargo, diez.

El resto de los grados, se quedan como están. Derecho sigue siendo el título con mayor número de plazas, 135, y tras este título, Educación Primaria, con 120 vacantes para los estudiantes de primer curso. Con un centenar, Veterinaria, Enfermería en León, Biología, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El resto de los títulos van desde las 20 plazas de Ciencias Gastronómicas a las 85 de Administración y Dirección de Empresas.

El Grado de Información y Documentación es el único, según el documento aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Universidad de León, que ofrece la opción de estudiarlo en formato virtual, con medio centenar de plazas, el total de las ofertadas para este título de cara al próximo curso.

La Universidad de León se prepara así ya para el curso 2026/2027 con la incorporación del grado de Medicina y sus 80 plazas primero. Un título que se logró tras conceder la contraprestación a Valladolid y a Salamanca de los títulos de Farmacia y Veterinaria, que previsiblemente se pondrán en marcha también en el mes de septiembre. Además, la Universidad de Burgos, empezará de igual forma que León con el grado de Medicina.

El próximo curso entre los campus de Vegazana y Ponferrada se ofertarán cinco dobles recorridos, es decir, desde las diferentes escuelas o facultades que imparten los títulos se organizan los calendarios y los horarios para que el estudiante que apueste por esta opción pueda cursar en menos tiempo los dos grados a los que aspira para titular en ambos. La oferta leonesa es Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de la Energía, Ingeniería Minera e Ingeniería de Energía, Derecho y Administración y Dirección de Empresas y la opción de Historia e Historia del Arte.

Los másteres

De la misma manera que el Consejo de Gobierno da luz verde a la oferta de plazas en los grados, también se aprueban las vacantes para los másteres. En esta modalidad, la Universidad de León incluye más oferta virtual y semipresencial. Así, a la oferta de 47 opciones vinculadas a los grados, en los másteres el abanico es de 37 programas.

El máster en Ingeniería Informática es el que cuenta con mayor número de vacantes para los estudiantes, con 75 plazas y después los de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Aeronáutica, ambos con 60 asientos. Entre las diferentes casuísticas están Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud cuenta con 65 plazas, de las que 30 son presenciales y 35 virtuales, pero también hay programas que se imparten exclusivamente en modalidad online como Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, Ciencias Sociosanitarias. La semipresencialidad está en títulos como Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral o Robótica e Inteligencia Artificial.