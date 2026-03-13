Hito en Primaria: 28 centros de salud de León se coordinan para 'salvar' corazones

Movilización sin precedentes en el primer escalón de asistencia sanitaria. Por primera vez, los centros de salud de las 28 Zonas Básicas del área de León coordinaron sus agendas para lanzar una ofensiva conjunta contra las enfermedades cardiovasculares. Bajo el marco del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, la Gerencia de Atención Primaria transformó la jornada en un «maratón de salud» que puso a prueba el corazón de los ciudadanos.

Desde primera hora de la mañana, médicos de familia, personal de enfermería y residentes se volcaron en una intervención comunitaria masiva. El objetivo era claro: detectar a tiempo el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares antes de que ocurran. A través de mesas informativas y puntos de control, los profesionales realizaron valoraciones personalizadas, con especial foco en la población de entre 40 y 70 años. En esos puntos, se evaluaron factores críticos como la presión arterial y tensión, los niveles de colesterol (según la historia clínica) o el impacto del tabaquismo y el sedentarismo.

Una de las herramientas clave de ese maratón fue la aplicación de las tablas Score2. Gracias a este sistema de estratificación, los pacientes pudieron llevarse a casa una estimación numérica de su riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos años y permitir que la prevención pase de la teoría a la acción con recomendaciones personalizadas de autocuidado. «Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad. No podemos esperar a que el paciente llegue al Hospital; el trabajo real se hace aquí, en los centros de salud», señalaron los profesionales.

La jornada no se limitó a las paredes de los centros. Para combatir el sedentarismo, gran parte de las zonas básicas de salud organizaron paseos saludables. Esas marchas populares buscan involucrar a toda la ciudadanía y demostrar que el ejercicio de fuerza y la actividad física regular son los mejores «medicamentos» para un corazón sano. Además de la actividad física, se impartieron talleres rápidos sobre dieta cardiosaludable para saber cómo comer bien sin complicaciones; bienestar emocional sobre la gestión del estrés como escudo protector; y la prevención del tabaquismo y la obesidad. Este despliegue coordinado supone un hito en la salud comunitaria de León y reafirma el compromiso de la Atención Primaria por salir al encuentro del ciudadano y fomentar una cultura de prevención que salve vidas.