El simulador de la Universidad para la UME avanza en inundaciones y fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León avanza en el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a mejorar la respuesta ante situaciones críticas a través de la investigación aplicada en simulación, predicción y análisis de emergencias, en el marco de la Cátedra Isdefe en Aplicación de Tecnologías en Situaciones de Emergencia, desde donde en el último año se han desarrollado nuevas herramientas y modelos destinados a mejorar la preparación y la toma de decisiones en escenarios complejos como los provocados por inundaciones o incendios forestales.

Los desarrollos se enmacarca en el acuerdo entre la Universidad leonesa y Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) para el desarrollo de los simuladores que mejorarán el entrenamiento y las capacidades de la Unidad Militar de Emergencias y su unidad drones, que se ubicará en Conde de Gazola, donde ya opera el quinto batallón. Un acuerdo que se firmó en marzo de 2024. Durante el año pasado, los investigadores leoneses han trabajado en diferentes iniciativas que abarcan desde simulación avanzada para el entrenamiento en emergencias hasta modelos de predicción de inundaciones y de propagación de incendios forestales y generar soluciones con aplicación directa en contextos operativos reales. Los avances ya desarollados se presentaron tanto al personal de Isdefe como a la Unidad Militar de Emergencias en una jornada en la escuela de Ingenierías en el que también se exploraron posibles aplicaciones prácticas en el ámbito operativo de la UME.

El director de la cátedra, el profesor Diego Domínguez, destacó la importancia de este tipo de encuentros para reforzar la conexión entre investigación y aplicación real y señaló que los conocimientos generados en la Universidad de León tienen un valor tangible más allá de los laboratorios y los despachos. Con la jornada se buscó centrar las investigaciones y los desarrollos donde más se necesitan para contribuir a mejorar la gestión y la respuesta ante todo tipo de emergencias.

Estas primeras jornadas de transferencia refuerzan el papel de la Cátedra Isdefe-ULE como punto de encuentro entre universidad, empresa y fuerzas armadas; favorecen la colaboración e impulsan nuevas propuestas con las que afrontar los retos más exigentes en el ámbito de las emergencias.

En este sentido, Domínguez subrayó que este tipo de iniciativas demuestra además la solidez del proyecto y permite «alinear esfuerzos» entre investigación y ámbito operativo para mejorar la respuesta y la eficacia de los militares de la UME que trabajan en primera línea en situación de emergencias.