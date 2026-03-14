Fsie lanza una campaña para la matrícula en la concertada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sindicato FSIE CyL, que agrupa al 73% de los docentes de la enseñanza concertada en la comunidad, lanza una campaña de cara al proceso de matriculación que se abrirá la próxima semana para alentar la apuesta por los concertados. Bajo el lema Tu elección construye su futuro, los docentes remarcan que gracias al apoyo de la Junta se trata de una enseñanza gratuita en los niveles obligatorios. Los concertados «aportan proyectos educativos propios de cada entidad con un objetivo claro: el desarrollo integral de la persona. El lema busca llamar la atención de las familias sobre uno de los problemas más acuciantes: el complejo futuro que tienen por delante nuestros hijos y lo importante que es elegir para ellos su educación», dicen.