Fallece una mujer tras sufrir un desvanecimiento en un establecimiento de la calle Cervantes

Una tarde que transcurría con normalidad en el centro de León se tornó en tragedia este pasado viernes. Una mujer de 50 años falleció tras desplomarse de forma repentina cuando se encontraba en el interior de un establecimiento de hostelería ubicado en la céntrica calle Cervantes.

Los hechos se desencadenaron cuando el acompañante de la mujer dio la voz de alarma al Servicio de Emergencias 112 al ver que esta se desvanecía y presentaba serias dificultades respiratorias. De inmediato, se activó un protocolo de urgencia que movilizó a personal sanitario del Sacyl, así como a dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional.

Dispositivo de emergencia

Para facilitar la intervención médica y asegurar el acceso rápido de la ambulancia al lugar de los hechos, las fuerzas de seguridad procedieron a cortar el tráfico en la calle Cervantes, una vía de gran tránsito peatonal y comercial.

A pesar de los esfuerzos de los facultativos y de la celeridad con la que actuaron los servicios de socorro, solo se pudo confirmar el fallecimiento de la mujer en el propio lugar. El suceso generó una profunda tristeza entre los presentes y los trabajadores del establecimiento, dada la edad de la fallecida y lo inesperado del desenlace.