La Plataforma en Defensa del Feve de León mantiene sus movilizaciones

Corte de tráfico reivindicativo de la Plataforma en defensa de Feve de León.Peio García

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La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León protagonizó este sábado un nuevo corte de tráfico reivindicativo para pedir la llegada del tren de Feve a la Estación de Matallana, situada en el centro de la capital, y para mostrar su rechazo al tapado de las vías. La acción se llevó a cabo en esta ocasión de forma algo accidentada, ante la ausencia inicial de efectivos de la Policía Local para controlar la circulación.

El colectivo mantiene un compás de espera con la esperanza de que se cumplan los compromisos políticos adquiridos en las últimas semanas, especialmente lo que se refiere a la posible solicitud de transferencia del tramo que va desde el apeadero de La Asunción a la avenida Padre Isla, para evitar que se cubra de asfalto y que el recorrido se haga mediante autobuses eléctricos y para reactivar la línea.

“No vamos a parar”, subrayó la presidenta del colectivo, Isabel López, quien confía en que la administración autonómica reclame ese traspaso y se pueda poner en marcha un consorcio en el que se impliquen Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Ayuntamiento de León y Diputación “y dejar trabajar a los técnicos”. Mientras, la Plataforma mantiene las acciones semanales y prepara nuevas movilizaciones.