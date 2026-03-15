Los Bomberos de León intervienen por un incendio de cocina durante la jornada electoral.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La dotación del Cuerpo de Bomberos de León ha tenido que desplazarse de urgencia para sofocar un conato de incendio en una vivienda de la capital en un domingo marcado por la actividad en los colegios electorales. El suceso se originó en la cocina de un inmueble, donde una cazuela olvidada al fuego generó llamas que llegaron a propagarse de forma parcial por la estancia. A pesar de la aparatosidad inicial del humo, la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió controlar el fuego antes de que afectara al resto de la estructura del edificio o a las viviendas colindantes.

Como consecuencia del incidente, una mujer ha tenido que recibir asistencia sanitaria tras presentar síntomas de intoxicación por inhalación de humo.