El TSJCyL revoca la sentencia de la docente del Eras acusada de maltrato a un alumno

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por una profesora del Instituto Eras de Renueva contra la sentencia del juzgado de Contencioso-Administrativo número 3 de León que la había condenado a sanciones disciplinarias, por un periodo de nueve meses, por la comisión de cuatro faltas graves por no atender las necesidades concretas de un alumno con necesidades educativas especiales del que era tutora y entre las que figura que con él empleaba «un lenguaje inadecuado y desconsideración de trato».

Educación inició una investigación tras la queja presentada por la familia del alumno a la profesora, que era tutora de uno de los cursos de segundo y responsable de la asignatura de Música hace cuatro años. La docente presentó el recurso contra la la sentencia, que avalaba una resolución emitida en primer orden por la Consejería de Educación, en la que alegaba que se había hecho «una valoración totalmente arbitraria y sesgada, y que no se habían valorado las pruebas a su favor. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó ambas al considerar que durante el proceso «se sustituyó en su integridad la declaración jurídica de hechos probados favorable a la interesada y la valoración jurídica exculpatoria contenidas en la propuesta de la Instructora» incidiendo, además, en que durante el proceso en Educación «desapareció del expediente» una declaración «de hechos probados favorable» a la profesora, con lo que la Dirección General de Recursos Humanos «se excedió» de su potestad sancionadora, lo que «conlleva la anulación de dichos pronunciamientos» previos, según consta en la última setencia que ha cerrado el caso y que añade que, por ello, «se revoca en su integridad, anulando y dejando sin efecto la resolución sancionadora impugnada».