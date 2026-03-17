Luminarias contra la penumbra que asola la ciudad de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León avanza en la transformación del alumbrado público de la ciudad, con una inversión de 312.420 euros, dotando de una nueva iluminación LED a la avenida de la Facultad, donde se llevó a cabo una renovación integral que incluyó la instalación de 46 nuevas columnas de cuatro metros destinadas al tránsito peatonal, reforzadas con dos columnas de diez metros de doble brazo para garantizar una visibilidad óptima tanto en la calzada como en las aceras.

Además, el Ayuntamiento de León también actuó en otras tres zonas. La primera de ellas es el paseo de la Condesa, donde se instalaron 20 nuevas columnas de cuatro metros, seguida por el Polígono X, concretamente en la calle Moisés de León, donde se completó el tramo entre la calle Bordadores y la calle José María Pereda, en el que se sustituyeron las antiguas luminarias por 15 nuevas unidades LED.

La última de las actuaciones en esta primera fase incluye la actuación en el parking del Reino de León.