Los 25 prácticos de Villahierro no son la solución, según dicen los sindicatos

La incorporación de 25 alumnos en prácticas al Centro Penitenciario Provincial de Villahierro es celebrada con moderación por las centrales sindicales del sector. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) espera «que vayan a ser los que definitivamente se queden en León para llevar a cabo su periodo de formación de prácticas y de perfeccionamiento y así poder paliar la falta de personal que padecemos», CSIF denuncia que Instituciones Penitenciarias está fomentando un «buenismo generalizado que en nada contribuye al buen funcionamiento del centro de Mansilla, y a lo único que lleva es a la desmotivación de los profesionales que en ellos realizan su trabajo» y Acaip recuerda, que estos trabajadores, «vienen a formarse», es decir, no son ni un refuerzo ni pasan a formar parte de la Relación de Puestos de Trabajo del Centro. Tampoco «son una solución a la alarmante escasez de personal que sufre la prisión de eón», como desde La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias se quiere hacer creer.

Dos semanas

Los alumnos estarán en León hasta el 23 de Junio, menos dos semanas de estancia en Cuenca donde se llevará a cabo una programación de jornadas formativas. En el caso de León corresponde a las fechas 07 de abril a 17 de abril. En León se llevara a cabo una formación teórica, práctica con un desarrollo tutelado en el desempeño de sus puestos de trabajo puestos, adscritos al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Las centrales sindicales recuerdan que para llevar a buen término ese mandato constitucional, es «fundamental garantizar la seguridad dentro de los centros penitenciarios, lo que implica la integridad física tanto de los trabajadores como de los propios internos». Remarca que se viven unos tiempos complicados en el centro penitenciario de Mansilla, donde los insultos, amenazas y, sobre todo, las agresiones a los trabajadores se han convertido en «el pan nuestro de cada día». Mientras, la administración penitenciaria «olvida por completo a sus profesionales, mermando su autoridad y haciendo oídos sordos a las legítimas reivindicaciones». Entre estas reclamaciones están el reconocimiento de agentes de la autoridad, la equiparación salarial con Cataluña o la mejora del material de seguridad y medios coercitivos (pistolas Táser).

Carencias

La falta de personal en el Centro Penitenciario de León, sigue siendo inasumible, a criterio sindical. La plantilla leonesa necesita a día de hoy «alrededor de 130 trabajadores en las diferentes áreas» para desarrollar el trabajo penitenciario con plenas garantías, trabajo diario que sale adelante por la excepcional profesionalidad de la plantilla del Centro Penitenciario leonés, que realiza su trabajo en unas condiciones manifiestamente mejorables.