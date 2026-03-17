La Universidad de León, la tercera de las cuatro públicas de la Comunidad en posicionamiento internacional

Pleno del Consejo de Cuentas en la Universidad de Salamanca, con el rector Corchado y el presidente de la instiutción, Mario Amilivia, al frente del encuentro.DL

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Pleno del Consejo se cita hoy en la Universidad de Salamanca, donde se ha aprobado el informe que analiza las actuaciones de las cuatro universidades públicas de Castilla y León para posicionarse. “Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por las Universidades Públicas de Castilla y León para su posicionamiento en los rankings internacionales”, es el documento elaborado por el equipo que dirige el leonés Mario Amilivia, que en próximas fechas se remitirá a las Cortes de Castilla y León y se publicará íntegramente en la web de la institución.

La sesión plenaria, con el presidente, Mario Amilivia, y los consejeros Miguel Ángel Jiménez y Emilio Melero, se celebró en la Universidad de Salamanca, donde los miembros del Consejo de Cuentas fueron recibidos por el rector, Juan Manuel Corchado.

El informe aprobado consiste en una auditoría de gestión, pionera dentro de la actividad fiscalizadora de las instituciones de control externo de España, que analiza la información desde 2012 a la actualidad de los tres tipos de rankings seleccionados: globales generalistas; bibliométricos o basados principalmente en la investigación; y por materias, ramas y disciplinas.

De acuerdo con el informe, la Universidad de Salamanca es la institución mejor situada del sistema universitario público de la Comunidad en el periodo 2012-2026. Esa posición de liderazgo se fundamenta en su presencia continuada en los principales rankings globales generalistas y bibliométricos y en su mayor diversificación en los rankings por materias, ramas y disciplinas.

Por contra, la Universidad de León es la tercera o la antepenúltima, entre las cuatro instituciones públicas de la comunidad, con únicamente Burgos por detrás.

De los cuatro rankings globales generalistas y los tres de investigación analizados en los últimos ejercicios la Universidad de León figura en cinco de ellos. Además, ocupa el tercer puesto en el análisis de los 6 rankings por materias, ramas y disciplinas.

Los rankings universitarios son herramientas que permiten clasificar y comparar a las universidades e instituciones de educación superior mediante una metodología en la que se utilizan diferentes criterios objetivos previamente definidos y que proporcionan una medida de la calidad relativa de las mismas. Su propósito principal es proporcionar información a diversos grupos de interés, incluidos estudiantes, profesores e investigadores, empleadores, a los responsables políticos y a la sociedad en general.

Dado que los rankings son publicados periódicamente, la fiscalización no se limita a analizar dichos resultados, sino que realiza una radiografía del desempeño de las cuatro universidades públicas de Castilla y León en el posicionamiento las clasificaciones seleccionadas, precisan desde el Consejo de Cuentas.

En el análisis del posicionamiento a nivel nacional, se ha optado por incluir únicamente universidades públicas para garantizar la homogeneidad y comparabilidad. Además, el análisis de la evolución se limita a los cambios de posicionamiento en términos absolutos, obviando las variaciones relativas.

Resumen de resultados de los rankings.

De los cuatro rankings globales generalistas y los tres de investigación seleccionados, en los últimos ejercicios Salamanca figura en los siete, la Universidad de Valladolid en seis, la de León en cinco y la Universidad de Burgos, en dos. De los seis rankings analizados por materias, ramas y disciplinas posicionadas, la Salamanca, Valladolid y León, por este orden de importancia, tienen presencia en todos, y Burgos únicamente en tres de ellos.

La USAL es la única universidad pública de Castilla y León con presencia estable en los principales rankings internacionales durante el periodo analizado. Es la que presenta una presencia más continuada y diversificada en rankings globales, bibliométricos y por materias, y la que alcanza un mayor número de áreas en las que ostenta liderazgo en la Comunidad.

La Universidad de Valladolid es la segunda mejor posicionada de las cuatro, con una evolución menos favorable condicionada por la ampliación del número de universidades computables.

La Universidad de León presenta un balance global moderadamente positivo en su posicionamiento en rankings bibliométricos y por áreas, aunque con una presencia más limitada y reciente en rankings globales.

La Universidad de Burgos parte de una situación de menor tamaño y, en consecuencia, de una presencia más limitada en rankings globales, pero muestra el mejor balance evolutivo reciente en términos de mejora relativa.

Rankings globales generalistas

• ARWU (clasificación basada un 90% en indicadores de investigación y un 10% en resultados formativos y empleabilidad):

◦ La Universidad de Salamanca (USAL) se consolida como la única universidad pública autonómica incluida en el ranking en 2025, con una trayectoria al alza. Se ha situado en el rango 501-600 internacionalmente y en el segmento 11-13 nacional público.

◦ La Universidad de Valladolid (UVA) ha quedado fuera del listado del top 1.000 del ranking mundial en 2025 y de las 35 universidades públicas españolas posicionadas en el mismo, tras perder posiciones desde su debut en 2018.

◦ La Universidad de León (ULE) y la Universidad de Burgos (UBU) no han logrado posicionarse en el ranking en ningún año del período 2012-2025.

• QS (clasificación que evalúa factores como la docencia y formación en un 40%; la investigación, un 25%; resultados formativos y empleabilidad, un 20%; internacionalización, 10%; e impacto social, 5%):

◦ La USAL es la única presente de forma ininterrumpida durante todo el período 2012-2026. En 2026 figura en el puesto mundial 526 y el 13 a nivel nacional público, tras experimentar un leve descenso.

◦ La UVA se incorporó al ranking en 2023 y, tras experimentar una evolución positiva, en 2026 se sitúa en el tramo 901-950 mundial y en las posiciones 21-22, a nivel nacional público.

◦ La ULE se incorporó al ranking en 2024 y tras ascender en 2025, en 2026 ha vuelto al rango de partida mundial inicial situándose nuevamente en el tramo 1.001-1.200 y en el último segmento nacional público, ahora en la franja 24-30.

• La UBU no ha figurado en ningún año del período analizado (2012-2026).

• THE WUR (clasificación que evalúa la investigación, en un 59%; docencia y formación, un 29,5%; internacionalización, 7,5%; y transferencia e innovación, 4%):

• La USAL es la primera y única universidad pública autonómica que se incorporó en 2016, pero su trayectoria desde entonces ha sido descendente hasta el tramo 801-1.000 mundial y hasta el segmento 13-22 nacional público en 2026.

• La UVA se incorporó en 2020 y desde entonces ha experimentado una trayectoria de descenso, situándose en 2026 en el tramo mundial 1.201-1.500 de

universidades y en el segmento 33-43 de las 45 universidades públicas nacionales.

• La ULE y la UBU se incorporaron en 2019, esta última en mejor posición. En 2026 se sitúan en los mismos tramos que la UVA.

• CWUR (clasificación basada un 50% en investigación y en resultados formativos y empleabilidad, otro 50%):

• La USAL debutó en 2014. Se incorporó en el puesto 620 mundial y en la posición 17 de las UU. PP. españolas experimentando una mejora inicial. Sin embargo, en 2019-2020 experimenta un descenso progresivo hasta el puesto 742 mundial y el 20 nacional en 2025.

• La UVA se incorporó también en 2014, posicionándose en el lugar 757 mundial y 26 de las UU. PP. nacionales. Desde entonces ha experimentado una tendencia descendente sostenida, hasta el puesto 940 mundial en 2025 y al lugar 31 de 47 universidades públicas españolas.

• La ULE se incorporó por primera vez en la edición 2019-2020, posicionándose

en el lugar 1.396 mundial y en el puesto 45 de las 48 universidades públicas españolas. Desde entonces, ha logrado mejorar levemente su posicionamiento, situándose en 2025 en el puesto 1.361 mundial y en el 43 de las universidades públicas nacionales.

• La UBU también se incorporó en la edición 2019-2020, posicionándose en el lugar 1.736 mundial y en el último puesto (48 de 48) de lasuniversidades públicas españolas. En 2024 y 2025, tras la pérdida continuada de posiciones salió de este ranking mundial de 2.000 universidades con 47 universidades públicas españolas.

Rankings bibliométricos (basados en la investigación científica).

• CWTS-Leiden. La USAL figura posicionada en todos los años entre 2012 y 2024 excepto en 2013. La UVA debutó en el ejercicio 2014 y se ha mantenido hasta 2024. La ULE entró por vez primera en el ranking en 2022 y se ha mantenido durante 2023 y 2024. La UBU, en el período analizado nunca ha alcanzado el número mínimo de publicaciones exigidas para ser incluida en el ranking.

• NTU. La USAL, si bien se mantiene de forma permanente en ambos rankings (general y de referencia) durante todo el periodo analizado, muestra una tendencia de empeoramiento en su posición, tanto a nivel mundial como nacional. La UVA muestra una caída en los dos rankings NTU, descendiendo de forma importante tanto a nivel mundial como nacional. La ULE y la UBU no han figurado en ningún momento dentro del ranking NTU durante el período analizado.

• SCImago. La USAL se consolida como la institución mejor posicionada entre las UU. PP. autonómicas en el ranking, demostrando una trayectoria ascendente tanto a nivel mundial como nacional. La UVA presenta una evolución positiva, mejorando su posición tanto a nivel internacional como en el contexto de las UU. PP. españolas. La ULE presenta una evolución descendente, tanto a nivel internacional como dentro de las UU. PP. españolas. La UBU presenta la evolución más desfavorable de las cuatro UU. PP. autonómicas.

Rankings por materias, ramas y disciplinas. De los seis rankings analizados (ARWU, QS, THE WUR, CWTS-Leiden, NTU y SCImago) la USAL, la UVA y la ULE, por este orden de importancia en cuanto a materias, ramas y disciplinas posicionadas, tienen presencia en todos, y la UBU únicamente en tres de ellos.

Conclusiones generales. En el informe se constata cómo cada universidad ha optado por un modelo diferenciado respecto de la creación de unidades o estructuras administrativas con funciones vinculadas con los rankings universitarios.

En lo que atañe a las actuaciones realizadas por estas estructuras, en las cuatro universidades se realiza captación, validación y envío de información a las empresas e instituciones de rankings, así como coordinación de los servicios universitarios para la generación de la información que estas necesitan. Asimismo, se realiza el seguimiento y análisis de resultados publicados por los rankings.

Existe una apreciable discrepancia entre la regulación y la práctica en la formulación de propuestas de mejora del posicionamiento en los rankings. A nivel normativo, la USAL y la UBU contemplan explícitamente esta función en las normas de creación de sus unidades responsables. En cambio, la UVA no lo establece con claridad, y la ULE carece de una disposición al respecto. A pesar de esta disparidad regulatoria, se constata que las cuatro elaboran propuestas de mejora y las comunican a los órganos responsables funcionales o a los órganos colegiados.

Con la excepción de la UVA, las universidades no recogen en sus planes estratégicos disponibles objetivos, ejes, medidas y actuaciones orientadas explícitamente a mejorar el posicionamiento en los rankings universitarios.

Por otra parte, solamente la USAL incluye un indicador medible explícitamente vinculado con los rankings universitarios en su planificación estratégica. Las otras tres sí definen indicadores alineados con los factores que son valorados por los rankings, pero sin hacer una conexión explícita a estos.

En ninguna de las cuatro universidades existe un mecanismo formalizado que garantice la presentación directa y completa de los análisis, informes y propuestas de mejora de las estructuras administrativas ante el consejo de gobierno.

Las universidades adoptan dos enfoques diferenciados respecto a las actuaciones para mejorar el posicionamiento en rankings. La USAL diseña actuaciones específicamente orientadas a criterios concretos de rankings, aunque complementadas con políticas generalistas de excelencia institucional con efectos transversales en rankings.

Las otras tres universidades no diseñan actuaciones específicas, sino que implementan políticas generales en docencia, investigación, internacionalización, transferencia y empleabilidad, cuyo impacto en rankings se considera un efecto colateral natural de la mejora institucional.

Aunque la normativa de transparencia no establece como obligatoria la divulgación de información relativa a los rankings universitarios, las cuatro universidades han incorporado de forma voluntaria la divulgación de resultados de rankings como parte de sus políticas de apertura institucional. La información publicada por las cuatro revela diferencias sustanciales en profundidad y alcance.

Recomendaciones.

Como consecuencia de las conclusiones extraídas, el Consejo de Cuentas realiza 12 recomendaciones. Entre ellas, con carácter general, las universidades deberían modificar la dependencia funcional de las unidades, servicios o estructuras administrativas responsables en la actualidad del análisis, evaluación y seguimiento del posicionamiento institucional en los rankings universitarios, estableciendo su adscripción directa al consejo de gobierno.

Además, en las normas de creación de las unidades y estructuras administrativas con funciones vinculadas con los rankings universitarios deberían delimitarse con mayor precisión determinadas funciones, como la elaboración de un informe ejecutivo anual comprensivo de todos los rankings, o la formulación, al menos con carácter anual, de propuestas de mejora orientadas a mejorar el posicionamiento en base a los resultados alcanzados.

Asimismo, con el objetivo de aumentar la transparencia y facilitar una comprensión más clara por parte de los ciudadanos de la información sobre los rankings universitarios, las universidades públicas deberían mejorar la información que publican actualmente en sus portales específicos o en sus portales de transparencia.

El Consejo de Cuentas ha realizado hasta la fecha una veintena de fiscalizaciones específicas relacionadas con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, cuyo volumen presupuestario en 2026 alcanza conjuntamente los 806 millones de euros (la USAL, 310 millones de euros; la UVA, 260; la ULE, 144; y la UBU, 92).

Además, en la planificación para el presente ejercicio está prevista la elaboración de otras tres auditorías: una referida a la gobernanza en materia de ciberseguridad de la Universidad de Burgos, otra relativa a la gestión del personal de las cuatro Universidades y una más sobre los sistemas de información para la gestión de los gastos de personal.