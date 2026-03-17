Se filtra el chollo del verano: mañana se esperan colas kilométricas en Aldi por esta batidora amasadora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena alemana Aldi lanza mañana miércoles 18 de marzo una de las ofertas más esperadas del momento en su sección de bazar: una potente batidora amasadora de la marca propia Ambiano a solo 39,99 euros.

Este electrodoméstico destaca por su generosa capacidad de 5 litros en un bol de acero inoxidable, una potencia de 1.500 W y hasta 11 niveles de velocidad, lo que lo convierte en una alternativa muy atractiva y asequible frente a modelos de marcas premium que duplican o triplican su precio.

Según el folleto promocional de Aldi, estará disponible en dos elegantes colores (negro y gris) para que combine fácilmente con cualquier cocina. Viene equipada con un completo set de accesorios intercambiables: varilla para montar, batidor plano, gancho amasador y una tapa con función medidora que incluye herramientas adicionales. Todos los complementos son aptos para el lavavajillas, lo que facilita enormemente la limpieza después de cada uso.

La batidora permite preparar desde masas ligeras y cremas hasta amasados densos de pan, pizza o bollería gracias a su motor robusto y al sistema de movimiento que asegura una mezcla homogénea en todo el recipiente. Es ideal tanto para cocineros aficionados que quieren resultados más profesionales como para familias que preparan grandes cantidades habitualmente.

Como ocurre con la mayoría de las promociones semanales de Aldi en productos de hogar y electrodomésticos, las unidades son limitadas y no se reponen una vez agotadas. Por eso, se espera que mañana se formen largas colas en muchos establecimientos desde primera hora de la mañana.

Aldi cuenta con más de 400 tiendas en España, por lo que la oferta estará al alcance de un gran número de consumidores. Si estás pensando en renovar tu equipo de cocina o estrenar una batidora amasadora sin gastarte un dineral, este puede ser el momento perfecto.