Alerta en España: estos son los 4 delincuentes más buscados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha dado un golpe importante a la delincuencia organizada. De una lista inicial de 10 de los delincuentes más buscados en todo el territorio nacional, ya ha capturado a seis. Sin embargo, cuatro peligrosos fugitivos siguen en paradero desconocido y la Policía mantiene activa la alerta máxima. Todos ellos tienen peligrosidad alta y están relacionados con delitos graves contra la salud pública, robos violentos y blanqueo de capitales.

Si reconoces a alguno de ellos, la Policía pide colaboración ciudadana inmediata. Puedes llamar al 091 o enviar información anónima a través del portal de la Policía Nacional. Cualquier detalle puede ayudar a evitar nuevos delitos.

Juan Miguel García Santos

POLICÍA NACIONAL

Edad: 52 años

Descripción física: Complexión obesa, 1,75 metros de altura, pelo negro y ojos negros.

Delitos: Buscado por varios delitos de tráfico de drogas.

Considerado de alta peligrosidad, se le atribuye una importante red de distribución de sustancias estupefacientes en varias provincias.

Sergio Jesús Mora Carrasco

POLICÍA NACIONAL

Edad: 48 años

Descripción física: Complexión obesa, 1,72 metros de altura, pelo moreno y ojos marrones.

Delitos: Delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y blanqueo de capitales.

También catalogado como de alta peligrosidad, se cree que utiliza empresas pantalla para blanquear beneficios del narcotráfico.

Jesús Manuel Heredia Heredia

POLICÍA NACIONAL

Edad: 40 años

Descripción física: Complexión obesa, 1,80 metros de altura, pelo moreno con entradas y ojos marrones.

Señas particulares:

• Tatuaje con el nombre “Jesús” en el antebrazo izquierdo

• Tatuaje tribal en la parte superior del brazo izquierdo

• Tatuaje simulando dos alas de pájaro en vuelo (ubicación no especificada)

Delitos: Delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena.

Su historial incluye fugas previas, lo que le sitúa entre los más escurridizos de la lista.

Manuel Rodríguez López

POLICÍA NACIONAL

Edad: 63 años

Descripción física: Complexión delgada, 1,75 metros de altura, pelo canoso y ojos marrones.

Delitos:

• Múltiples robos con violencia o intimidación

• Delitos contra la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos

• Quebrantamiento de condena

A pesar de su edad, la Policía le considera de alta peligrosidad por su historial violento y su posible acceso a armamento.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y recuerda que estos cuatro fugitivos representan un riesgo real para la seguridad ciudadana. Las capturas de los seis anteriores demuestran que la presión policial no cesa.

¿Has visto a alguno de ellos?

Comparte esta información con precaución y, sobre todo, avisa inmediatamente a las autoridades. La colaboración ciudadana es clave para cerrar este capítulo y seguir limpiando las calles de España.