El instituto se plantea un crowdfunding, «si Barbacid lo hizo, por qué no nosotros»

Para que la sociedad leonesa sienta el instituto como propio, se han puesto en marcha las «Tardes de Ibioleón». Cada primer y tercer miércoles de mes, los investigadores presentan sus líneas de trabajo en sesiones abiertas que también pueden seguirse vía LinkedIn. Desde el cáncer de mama liderado por la doctora Ana López, hasta las adicciones en salud mental o las gammapatías del propio Escalante. El futuro inmediato pasa por la financiación y los espacios. Mientras el Caule se consolida como sede, el instituto busca recursos para abrir su primer ensayo clínico en Fase 1 (probar un fármaco en humanos), una meta que requiere instalaciones especiales y personal de alta cualificación.

Para financiar este crecimiento, Ibioleón no descarta ninguna vía. El mecenazgo, una cena benéfica, bizum y hasta el crowdfunding están sobre la mesa. «Si Barbacid lo hace para el cáncer de páncreas, ¿por qué no nosotros?», plantea el director Fernando Escalante.

El objetivo es que la sociedad leonesa se vuelque con un proyecto donde cada euro invertido retorna multiplicado por siete al sistema sanitario al evitar reingreso hsopitalarios. Como dice Escalante, «los centros que investigan ofrecen siempre una mejor asistencia». Ibioleón no se conforma con las subvenciones públicas, mira hacia modelos de éxito como el micromecenazgo para que ciudadanos y empresas puedan apoyar directamente proyectos específicos. Ibioleón no solo investiga fármacos, sino modelos de vida como la hospitalización domiciliaria.