La Fontana, premio Concordia del García Bellido de este año en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El instituto García Belllido de León galardonará este año con su premio Concordia al Centro de Protección Internacional “La Fontana”. El jurado ha destacado la labor social que realiza con la comunidad al ser una red de apoyo que conecta personas y organizaciones y el hecho de que en La Fontana "se hace un importante trabajo de integración comunitaria y asociativo que busca, por encima de todo, derribar muros y hacer de este un centro abierto y vivo que evite estigmatizar al colectivo que acompañamos".

El Premio Concordia IES Antonio García Bellido celebra ya su séptima edicición y busca reconocer a una persona o institución leonesa que se haya distinguido en su trabajo en favor de los demás.

El jurado de este año, que se reunió en la mañana de hoy, estaba compuesto por dos profesores del instituto, Marta Redondo y Jaime Iglesias, un representante de las familias, Susana Rodríguez, un representante de los alumnos, Pablo López, y la directora del centro Giovanna García. Con ello, la concejala de Educación del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero Pérez, la inspectora de Educación, Ana Yolanda Villafañe Álvarez, en representación de la Dirección Provincial de Educación de León, y la periodista de TVE en León Carmen Bayón.

Este jurado también ha destacado la labor que realizan La Fontana con el programa de Protección Internacional, que tiene una duración de 18 meses y se estructura en dos fases: acogida temporal y preparación para la autonomía gracias al diseño de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. En el García Bellido hay una decena de estudiantes que se encuentran dentro de este programa de protección internacional.

El premio, que se entregará el miércoles 25 de marzo, a las 13.00 horas, en el Salón de Actos del IES Antonio García Bellido, será un trabajo confeccionado por el alumnado de Formación Profesional Básica de Tapicería y Cortinaje del centro..