Escuelas Católicas León celebra su jornada anual con un millar de alumnos y docentes en la Catedral y la Plaza de Regla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los centros educativos de Escuelas Católicas de León celebraron hoy el Día de Escuelas Católicas León, una jornada de encuentro que reunió alrededor de un millar de alumnos, docentes y representantes de la comunidad educativa en el entorno de la Catedral de León.

El acto comenzó con una eucaristía celebrada en la Catedral de León, presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, en la que participaron alumnos y docentes de los centros educativos presentes.

Tras la celebración, los participantes se trasladaron a la Plaza de Regla, donde tuvo lugar un acto público en el que se leyó el manifiesto del Día de Escuelas Católicas Castilla y León, un texto que pone en valor el papel de la educación católica y el proyecto educativo compartido por estos centros.

El Día de Escuelas Católicas León se enmarca dentro de la celebración anual del Día de Escuelas Católicas Castilla y León, una iniciativa que se desarrolla en distintas provincias de la comunidad bajo el lema “Educación que te acompaña en cada paso”.

Esta jornada es una oportunidad para celebrar el proyecto educativo común, la comunidad educativa formada por alumnos, familias y docentes, así como para visibilizar la unión de los centros de la red en León y poner en valor una educación que acompaña, que orienta y que ayuda a cada alumno a descubrir su camino. Porque educar es mucho más que enseñar contenidos: es caminar al lado de cada persona, ayudándola a crecer y a construir su propio futuro.

En la provincia de León, los 27 centros pertenecientes a Escuelas Católicas cuentan con 14.300 alumnos y 1.454 profesionales, entre docentes y personal de servicios. En Castilla y León, Escuelas Católicas agrupa 171 centros educativos y cerca de 100.000 alumnos, lo que representa aproximadamente el 27 % del alumnado de la comunidad.