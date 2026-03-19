Villaquilambre debe pagar otros 68.000 € a Somacyl por la fallida planta de biomasa

Ocho años después de que Somacyl planteará el proyecto de 18 M€ para construir una planta de biomasa en Navatejera y la presión popular y política la truncara, aún colean varias reclamaciones económicas de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Villaquilambre ya le había reintegrado los 191.000 euros de la licencia de construcción (el Icio), pero ahora el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León sentencia que también se abonen a Somacyl otros 68.000 euros por las tasas urbanísticas y medioambientales.

Un asunto que analizará hoy el pleno. En el aire, otra pugna de 210.000 euros en concepto de reclamación de responsabilidad patrimonial, que la Corporación ha recurrido y confía librar.

En la sesión también se votará el presupuesto de 20,8 M € que manejará este año Villaquilambre y que es similar al de 2025. Dedicará 6,5 M€ (el 31%) a mejora de servicios, luces y asfalto. Su gran obra estrella será la modernización de luminarias con 2,1 millones (segunda fase), apoyada en un crédito.

El otro pilar pasa por comprar una nave almacén con una superficie mínima de 1.500 metros cuadrados para basuras de 550.000 euros que ahorre el gasto anual de 25.000 euros que supone el alquiler actual. Este espacio servirá como base de operaciones para la flota municipal compuesta por 5 camiones y 3 barredoras, dos furgonetas, otra ligera y una pick up. También se construirán vestuarios y se podrán aparcar otros vehículos municipales.

El plan de asfaltado se lleva cerca de 600.000 euros y 100.000 euros la mejora de la accesibilidad en las aceras . La Policía Local «ganará» un vehículo (80.000 €), el desarrollo urbano sumará más de 400.000 euros para la urbanización del SAU-29 donde se habilitará la futura zona comercial y el cuartel de la Guardia Civil. La misma cantidad animará deportes y educación, mientras la administración electrónica y los servicios informáticos se llevan 350.000 euros. El equipo de Gobierno califica las cuentas de «serias y responsables».