Jesús Cordero: «Una parada cardiorrespiratoria no se puede atender con 20 horas previas de trabajo»

La tertulia de anoche abordó la cuestión con las preguntas de Pilar Infiesta, redactora de Diario de León Arturo Martínez, de es.Radio León, moderadas por Roberto Núñez (La 8 León).

TRASFONDO

c El Estatuto Marco. «Hay que modificar el Estatuto Marco. Nosotros consideramos que son una serie de condicionantes que no nos permiten ejercer la medicina en unas condiciones dignas que garanticen una calidad asistencial adecuada y que no comprometan la seguridad del paciente. Que a las 4 de la mañana te toque atender una parada cardiorrespiratoria después de llevar 20 horas trabajando sin parar, pues lógicamente no estás en condiciones óptimas de poder ofrecer una atención de calidad porque no estás despejado para tomar decisiones diagnósticas terapéuticas ni de ningún otro tipo».

CONDICIONES

c Las horas extras. «Nos salen 1.500 horas extras al año cuando un trabajador normal no puede hacer más de 90 semanales y además se pagan a un precio muy inferior. Igual una semana trabaja un médico las horas que cualquier otro trabajador, pero hay otra semana en la que ha ido encadenando guardias, lunes, miércoles, viernes, domingo y puedes llegar a hacer tranquilamente, 90 horas semanales».

CONSECUENCIAS

c 20 días de retraso. «Aparte de las 8.000 consultas que más o menos se calcula que los cinco días de huelga se van a suspender unos 20 días extras de jornada ordinaria para suplir un día de huelga. ¿Cómo se van a retrasar todas las citas? Pues es un problema importante. Al final, nosotros la única manera que tenemos de reivindicar estas mejoras, que por supuesto van en beneficio del paciente, es haciendo una huelga».

POSTURAS

c Baja representación. «El Ministerio se remite constantemente a la mesa actual de negociación en la que nosotros estamos infrarrepresentados. El Sindicato Médico, de hecho, no tiene voto. Tiene un asiento en el que, de hecho, fuese la causa por la que se filtró el borrador del Estatuto el año pasado. No tiene capacidad de decisión de ningún tipo. Entonces, las condiciones de trabajo en las que nosotros funcionamos se deciden con otros sectores firmando esas condiciones. Nosotros no tenemos capacidad de voto ni de negociación efectiva de ningún tipo».

REACCIONES EN LA CALLE

c Comprensión. «Creo que la mayoría de la población, aunque pueda tener ese primer momento de decir «me han suspendido de esta consulta», realmente entienden por qué estamos protestando y creo que están a nuestro lado. Realmente cuando nos hemos estado manifestando por la calle la gente nos estaba apoyando. Realmente una señora incluso ayer se acercó a sujetar la pancarta con la que nos estábamos manifestando».

IRSE AL EXTRANJERO

c Lo público no es atractivo. «Con las condiciones que tenemos es comprensible que haya gente que está terminando la carrera que se plantea irse al extranjero. fuera del sector público. Y eso ocurre precisamente por eso, porque ahora mismo el sector sanitario, la profesión médica, a nivel público, no es atractiva. Estás sometido a un régimen laboral con condiciones casi semiesclavistas. El problema de los facultativos extracomunitarios ya no solamente es en sanidad pública, en cualquier sitio. Es necesaria una formación específica, ¿no? Nosotros consideramos que la formación sanitaria especializada el MIR permite un desarrollo imposible de otro modo».

FACULTAD DE MEDICINA

c Falta de previsión. «La Facultad de Medicina es una solución a largo plazo. Aquí la cuestión es que ha habido una falta tremenda de previsión. Porque este problema que tenemos de un déficit estructural probablemente, dentro de unos años, no sea tal. Puede llegar incluso a que haya una situación de paro. Porque el problema que ha habido es que en las facultades no se han ofrecido las plazas que se tenían que ofrecer en el momento en el que se tenían que ofrecer. Pero ahora no puedes ofrecer al mercado un número de médicos que supla esa carencia. Y formarlos lleva un periodo mínimo de diez años».

ZONAS DESPOBLADAS

c Complicaciones. «Las zonas de difícil cobertura tienen, primero, una dispersión geográfica inmensa. Y hay plazas vacantes que, por tanto, si un médico va a trabajar a esa zona, tiene que suplir. También las urgencias y las carencias de las plazas que tampoco están cubiertas. ¿Qué supone eso? Que un médico, por ejemplo, que trabaje en una zona rural despoblada que no tenga médicos alrededor en el resto de demarcaciones asistenciales pues si hay una urgencia en la otra demarcación, tiene que desplazarse hasta allí».

¿GUERRA POLÍTICA?

c Resolución urgente. «Esto no es una guerra política, tenemos que tener muy claro que es asistencial y que resuelve el Estatuto del Médico».

«Con las condiciones que tenemos es comprensible que haya gente que está terminando la carrera que se plantea irse al extranjero» «Salen 1.500 horas extras al año cuando un trabajador normal no puede hacer más de 90 semanales y se pagan a un precio inferior» «Creo que la mayoría de la población realmente entienden por qué estamos protestando y creo que están de nuestro lado»