León acoge un foro que conecta talento digital y empresas de ciberseguridad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha inaugurado esta mañana la jornada CIBERCYL CONNECT, un punto de encuentro entre talento en ciberseguridad y tejido empresarial. Se trata de la jornada de cierre del programa de formación en ciberseguridad CIBERCYL que comenzó en septiembre, una iniciativa impulsada por ICECYL. Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León para fortalecer las competencias digitales, crear oportunidades profesionales y conectar a estudiantes, profesionales y entidades con una formación práctica, actualizada y de alto valor estratégico, con el tejido empresarial.

El evento ha contado con ponencias de referentes del sector, entre ellos Cristina Muñoz Aycuens (UNIE Universidad) y Aarón Flecha (HackRTU), quienes han abordado la evolución de la ciberseguridad y la importancia de desarrollar perfiles profesionales preparados para anticipar y mitigar amenazas digitales. Por su parte, Alvaro Fanego Lobo, coordinador de proyectos en SCAYLE ha disertado sobre las tecnologías cuánticas al servicio de la ciberseguridad en Castilla y León. La mesa redonda “Talento, empresa y ciberseguridad” ha reunido a representantes del ámbito empresarial, institucional y académico, destacando la necesidad de fortalecer la colaboración entre todos los agentes implicados.

Cibercyl, proyecto formativo de referencia

CIBERCYL se ha consolidado como uno de los programas formativos más relevantes en el ámbito de la ciberseguridad en Castilla y León. Con 200 horas de formación impartida desde septiembre y con más de 200 alumnos inscritos de diversas provincias, el proyecto ha combinado teoría y práctica con un enfoque orientado a la empleabilidad y a las necesidades reales del tejido empresarial.

La iniciativa contribuye a mejorar las competencias digitales de profesionales y futuros especialistas, reforzando la competitividad empresarial y ofreciendo respuesta a la creciente demanda de perfiles avanzados en ciberseguridad.

Red Argos

Durante la jornada se ha presentado la Red ARGOS, una iniciativa enmarcada en el proyecto RETECH y financiada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, INCIBE y fondos Next Generation EU. El objetivo principal de la propuesta es impulsar y fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad a través del trabajo en Red de Nodos de Ciberseguridad regionales coordinados (Castilla y León, País Vasco y Andalucía) con el objetivo de fortalecer el ecosistema nacional, mejorar la adopción de tecnologías seguras y promover la colaboración interterritorial.

Castilla y León participa activamente en esta red a través de ICECYL, desarrollando actuaciones clave como el futuro Centro de Excelencia en Ciberseguridad aplicada a Movilidad Conectada y diversas líneas de apoyo económico destinadas a impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas de la Comunidad.

En concreto, el nodo de Castilla y León cuenta con una potente estructura de financiación en ciberseguridad, incluyendo 3,1 millones de euros destinados a proyectos de innovación en ciberseguridad y 5,6 para proyectos de I+D, con subvenciones que pueden alcanzar hasta el 80% en el caso de las pymes. A estas líneas se suma un programa de formación especializada dotado con un millón de euros con el objetivo de formar a 200 alumnos en cuatro ediciones (200 horas cada una), así como iniciativas específicas de emprendimiento y actuaciones transversales financiadas con 650.000€ para el desarrollo conjunto de acciones interregionales. La suma total del presupuesto asignado a las actuaciones en Castilla y León supera los 13 millones de euros, consolidando a la Comunidad como un nodo de referencia dentro de la Red ARGOS a nivel nacional.