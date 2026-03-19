Villaquilambre aprueba unos presupuestos "realistas y sociales" de 20,8 millones para este año

"Realistas, sociales e inversores". Así define el tripartito (UPL, PSOE, Podemos) que gobierna Villaquilambre los presupuestos que manejará este año el Ayuntamiento y que han sido aprobados de forma inicial en el pleno gracias a sus nueve votos. PP, Vive Villaquilambre y Vox votaron en contra y Cs se abstuvo

El alcalde Vicente Álvarez subrayó que el documento se asienta sobre tres ejes fundamentales: la garantía de los servicios municipales, con un aumento del gasto corriente de 13,5 millones; la inversión en infraestructuras y la solvencia financiera.

Álvarez destacó que gran parte del esfuerzo económico se dirige al día a día de los vecinos, incluyendo "personal, mantenimiento, limpieza, recogida de residuos o instalaciones deportivas". Para el regidor, "son servicios esenciales que debemos seguir prestando con eficiencia y responsabilidad".

Destacó el esfuerzo inversor con una partida cercana a los 6 millones de euros, lo que representa casi el 30% del total presupuestado. Según Álvarez, este montante "demuestra que seguimos apostando por mejorar el municipio, modernizar instalaciones y realizar proyectos que repercutan directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos".

Respecto a la salud financiera del consistorio, el alcalde defendió que el presupuesto se presenta equilibrado y con un nivel de endeudamiento que calificó de "asumible", situándose en torno a los 2,2 millones de euros.

Por su parte, el concejal de Hacienda Jorge Pérez también valoró positivamente el acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de gobierno, destacando la cohesión del tripartito para sacar adelante este proyecto.

"A pesar de las críticas de la oposición sobre la ejecución de partidas anteriores, el gobierno municipal insiste en que este presupuesto es un documento realista, responsable y orientado a mejorar Villaquilambre", remarcó. También opina que consolida la hoja de ruta para lo que resta de legislatura.

El portavoz de Vive, Ricardo de Dios, puso el dedo en la llaga por el "bajo" grado de ejecución del presupuesto de 2025, del 34%. "De nada sirven unos presupuestos con muchas inversiones si luego no se ejecutan. Para eso no era necesario subir el IBI y poner plusvalías", indicó. A su juicio, "es un fracaso". También señaló que se incumple el principio de estabilidad presupuestaria por capacidad de financiación negativa de 2,5 millones.

Por supuesto parte el portavoz del PP, Manuel García, también apellidó los presupuestos de "fracaso", y anunció que presentará alegaciones. Detecta un "agujero" de 300.000 euros en la gestión de los residuos que debe pagar el Ayuntamiento con fondos propios y no ve reflejados en beneficio de los ciudadanos los 600.000 euros que se ahorran de pago de amortizaciones e intereses, los 5,6 millones de tributos del Estado, los 400.000 euros que "gracias a la Junta" no se pagan por el transporte" y el 1,1 millón de la subida del IBI y las plusvalías