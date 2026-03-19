La Alameda de Hércules de Sevilla acoge desde mañana la III Feria de Productos de León

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La III Feria de los Productos de León en Sevilla se inaugurará mañana a las 19.30 horas en la Alameda de Hércules, que este año congrega a 21 puestos en los que se podrán encontrar desde quesos, cecinas o embutidos hasta vinos, miel, legumbres, dulces, frutas, conservas o cervezas.

La Feria permanecerá abierta desde mañana a las 17.00 horas hasta el domingo a las 21.30 horas e incluye un amplio programa de presentaciones, catas y degustaciones que correrán a cargo de los productores en los que podrán participar todos los asistentes.

Durante estos días, además, se desarrollarán diversas actividades en las que León será protagonista. Así, este sábado por la mañana, a partir de las 11.45 horas, se celebrará el palacio de los Marqueses de la Algaba la recepción de las diversas autoridades que participarán en la celebración. Tras la recepción tendrá lugar una conferencia sobre la Reina Urraca I de León de la mano de la doctora en Historia del Arte María Fidalgo Casares.

Después la delegación leonesa visitará la Feria de los Productos de León en Sevilla, donde se llevarán a cabo degustaciones de productos y por la tarde se llevará a cabo el tradicional desfile de los pendones, que este año recorrerá la Alameda de Hércules.

El domingo día 22 de marzo el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Productos, Roberto Aller, entregará el galardón 'Pulchra Leonina' al leonés distinguido en Sevilla, que este año ha recaído en José Javier Plaza Sánchez, empresario hostelero leonés que abrió su restaurante 'La Pulchra' en 2010, donde ofrece cocina típica leonesa como morcilla, cocido maragato o botillo.

FESTIVAL DE LA EXALTACIÓN DEL BOTILLO

Al finalizar este acto se celebrará el XXVIII Festival de la Exaltación del Botillo de La Casa de León, donde todos los asistentes podrán disfrutar de los productos leoneses más tradicionales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Roberto Aller encabezará la delegación de León en Sevilla y estará acompañado por el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez y el diputado de Cooperación y SAM, Valentín Martínez. Durante estos días serán los encargados de dar a conocer la riqueza cultural, natural, patrimonial y gastronómica con la que cuenta la provincia en el marco de los 'Días de León en Sevilla' organizados por la Casa de León en la capital andaluza.