La ONCE dedica su cupón del sábado 28 de marzo a la matemática leonesa María Ángeles Gil Álvarez

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La matemática vallisoletana de origen leonés, María Ángeles Gil Álvarez protagonizará el cupón de la ONCE para el sorteo del próximo sábado, 28 de marzo, lo que permitirá que cinco millones de cupones difundan por toda España la imagen de la mujer dentro de la serie ‘Mujeres con Ciencia’, realizada en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España.

El abad de la Real Colegiata de San Isidoro, Luis García, el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, el alcalde de León, José Antonio Díez, y la matemática, Mª Ángeles Gil, presentaron hoy el cupón, en un acto que tuvo lugar en la Sala del Pendón de la Colegiata y en el que estuvieron acompañados por el físico y académico de la RAC, Miguel Ángel Fernández Sanjuan, la directora de ONCE en León, María Quindós, la consejera territorial ONCE, Mª Ángeles Ramos, y la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López.

Mª Ángeles Gil Álvarez nace en Valladolid, aunque tiene familia leonesa. Es licenciada en Matemáticas, en la especialidad Estadística e Investigación Operativa, por la Universidad de Valladolid, y doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Oviedo, así como catedrática del departamento de Estadística, Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo.

Su investigación actual se centra en cómo estudiar datos que no son simplemente números, sino información más compleja que muchas veces proviene de valoraciones humanas, las cuales suelen ser imprecisas.

Su trabajo y el de su grupo, Smire+Codire, consiste en desarrollar métodos matemáticos y estadísticos que permitan analizar este tipo de datos y utilizarlos para sacar conclusiones lo más fieles y fiables posible. Estos métodos se aplican para ayudar a resolver diversos problemas en campos como las ciencias sociales, biomédicas y tecnológicas.

En 2014, Gil Álvarez recibió la Medalla de Plata del Principado de Asturias y en 2021 la de la Sociedad de Estadística Investigación Operativa (SEIO)-FBBVA, al tiempo es académica de número de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería y miembro de honor del Real Instituto de Estudios Asturianos.

Este homenaje de la ONCE en la serie ‘Mujeres con Ciencia’ lo componen académicas de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, que ha facilitado tanto su elección como las fotografías de cada una de ellas que protagonizan cada cupón.

Estas académicas son pioneras en sus campos y en la sociedad en general, ya que hasta 1988 no se nombró a la primera académica -Margarita Salas- y hasta 2012 solo había tres académicas de número. Se ha escogido una académica por cada Comunidad Autónoma, excepto para Cataluña y la Comunidad de Madrid que hay dos, aunque la Región de Murcia no tiene ninguna.