Sacyl 'tira' de peonadas en León por la huelga contra la ministra García

La sanidad leonesa vive una de sus semanas más críticas. La huelga de médicos contra el Estatuto Marco que defiende la ministra Mónica garcía, y que hoy cumple su quinta jornada, ha golpeado con especial dureza a la provincia al registrar las cifras de seguimiento más altas de toda la autonomía (un 30,5%). Ante la falta de interlocución con el Ministerio de Sanidad, Sacyl ha optado por reforzar las jornadas extraordinarias voluntarias (conocidas como peonadas) para intentar drenar el embudo asistencial que provoca el conflicto.

Los datos reflejan un malestar profundo en el sector con el Gobierno central. Ayer se aplazaron otras 2.040 consultas, que se elevarán a más de 8.000 en el cómputo de la semana de huelga. Y Sacyl pretende mitigar los efectos en los pacientes autorizando más horas de actividad vespertina remunerada.

La administración autonómica se ve afectada por un conflicto que se dirige contra la gestión de la ministra de Sanidad. A pesar de la magnitud de la protesta, los convocantes denuncian que no existe «ningún viso de interlocución» con el Gobierno central, al que acusan de ignorar las reivindicaciones estructurales del colectivo médico. «León está sosteniendo el peso de una protesta en CyL», señalan fuentes del sector. Esta tarde, a las 16.45 horas, coincidiendo con el cierre de esta tanda de paros, la asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha convocado una manifestación que partirá desde la plaza de Botines. La marcha busca visibilizar el hartazgo de un colectivo que se siente desbordado y que exige soluciones reales para las guardias y el exceso de cupo de pacientes, con 60 al día en primaria. Los médicos defienden que su movilización busca frenar el deterioro que vive la sanidad pública y salvaguardar sus condiciones de trabajo con un estatuto propio.