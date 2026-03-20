Los alumnos no bilingües se ven «discriminados» al ir a la ESO en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Las familias que lograron que en sus colegios el bilingüismo pasara a ser una opción están ahora en pie de guerra, están comenzando a organizarse a través de las ampas, plantean acudir al Procurador del Común, han consultado con abogados y ya han contactado con los sindicatos al encontrarse que cuando acaban Primaria y tienen que pasar al instituto «les penalizan» y les «discriminan» a la hora de conseguir plaza en los centros más demandados, como señalan algunos padres, al explicar que los alumnos del itinerario bilingüe tienen «prioridad».

«La Dirección Provincial de Educación ha emitido una orden interna para que en los institutos se dé preferencia al alumnado bilingüe y lo utilizan como critero», precisan desde Stele, desde donde recuerdan que la normativa siempre ha estado sí, «pero hasta ahora no había dado problemas porque todos los alumnos iban por bilingüe».

Tres colegios de la capital leonesa lograron que el alumnado pudiera elegir entre bilingüe y no bilingüe: Las Anejas, La Granja y La Palomera. Cada colegio tiene institutos adscritos, con ambos itinerarios, y el problema se genera en los que tienen más demanda. «Como se da prevalencia a la continuidad del bilingüismo, aunque después en la ESO muchas familias lo abandonan, al final nosotros no somos libres para elegir», critican las familias, para incidir en que esta situación «es injusta» y que el año pasado ya se quedaron estudiantes sin plaza en el instituto deseado.

Este curso pasarán cerca de 150 estudiantes del itinerario no bilingüe al instituto. Los padres inciden en que con este sistema para la asignación de plazas en Secundaria se sienten «coaccionados o forzados a seguir eligiendo el itinerario bilingüe para poder entrar en el instituto que queramos».

Desde la Dirección Provincial de Educación precisan, ante la protesta de los padres, que «no existen ventajas generales por estudiar bilingüe» pero que se da una «previsión que no introduce una ventaja general, sino una medida puntual destinada a garantizar la continuidad del itinerario educativo del alumnado».

«No existen ventajas generales por cursar enseñanzas bilingües. Sí puede existir una prioridad puntual en caso de empates tras la apliación de la adscripción y el baremo en caso de empate, para garantizar la continuidad del programa, circunstancia prevista en la normativa de aplicación», apuntan desde la Dirección Provincial de Educación de León.