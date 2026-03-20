La ULE cita a más de 100 jóvenes en la Olimpiada de Geografía y será sede de la fase nacional el 11 de abril

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La interpretación de los mapas, las dinámicas territoriales y el análisis del entorno han vertebrado este viernes la fase local de la Olimpiada de Geografía que ha reunido en la Universidad de León a más de un centenar de estudiantes llegados de una quincena de centros de la provincia.

Una prueba que ha destacado por el alto nivel de los participantes, y en la que se ha impuesto Juan Domingo Pérez, del IES Padre Isla, que además se ha alzado con el segundo premio en la fase autonómica, que se celebraba simultáneamente en las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

El pódium de la fase local lo han completado Carlos García Fidalgo, del IES San Andrés, y Marcos Centeño Bastián, que ha dado al IES Padre Isla la segunda medalla de una competición. Los tres estudiantes competirán en la fase nacional de la Olimpiada, que se celebrará el próximo 11 de abril en la Universidad de León.

Más allá de la competición, ha tenido también un marcado carácter divulgativo y de orientación académica. Tras el desarrollo de la prueba práctica, los participantes han podido conocer el grado en Geografía y Ordenación del Territorio, así como experimentar con el cajón de arena de realidad aumentada, un recurso que incorporó el Departamento de Geografía y Geología el curso pasado y que permite simular mapas topográficos o recrear fenómenos naturales interactuando directamente con el terreno y observando en tiempo real cómo responde el entorno.

Asimismo, han visitado el laboratorio de Geografía Física, han realizado un visionado en 3D de imágenes de satélite y han recorrido la exposición ‘Cuando el planeta se hace mapa desde la Geografía’, inaugurada esta semana y compuesta por 110 mapas que muestran la evolución de la cartografía desde sus orígenes hasta la actualidad.

Organizada por el Departamento de Geografía y Geología y el Colegio Profesional de Geografía, la Olimpiada de Geografía es una iniciativa que contribuye a despertar vocaciones entre los más jóvenes y a poner en valor la geografía y la ordenación del territorio como herramientas fundamentales para comprender y afrontar los retos del mundo actual.