La huelga de médicos suma adeptos y arrastra 2.000 consultas más anuladas

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La huelga de médicos finalizó ayer su segunda semana, una medida de presión contra el estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad y que en la provincia de León se saldó esta vez con 2.318 consultas anuladas, 2.045 en el área de Atención Primaria de León y otras 273 en la del Bierzo. Una protesta que suma adeptos, ya que mientras en la primera semana (del 16 al 20 de febrero) fueron un 32% los facultativos que secundaron el parón, en estos últimos cinco días el porcentaje se acercó al 35%.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos aseguró ayer la continuidad de la huelga contra el anteproyecto de ley de estatuto marco mientras no se atiendan sus reivindicaciones, por lo que esta proseguirá en los meses de abril, mayo y junio, ya que se ha establecido una semana de paros en cada uno de ellos.

Además de las consultas canceladas en Atención Primaria, el parón médico ha provocado la cancelación de 6 intervenciones quirúrgicas en el Hospital del Bierzo y de 27 en el de León, que representan el 86 y el 60% de las previstas. En cuanto a las pruebas diagnósticas que no se han realizado la cifra es de 56 en Ponferrada y una León, a lo que hay que sumar las consultas externas: 15 en el Bierzo y 686 que fueron anuladas en el Hospital de León.

Desde la Junta apuntaron ayer que la semana finalizó en Castilla y con un total de 52.124 consultas canceladas, de las cuales 33.909 corresponden a Atención Primaria y 18.215 a Atención Hospitalaria y que se suspendieron 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas en los hospitales.

El paro convocado hoy, viernes 20, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos tuvo un seguimiento medio del 24%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro alcanzó una media del 29% en Atención Hospitalaria (1.333 profesionales en huelga) y del 14% en Atención Primaria (322 en huelga).