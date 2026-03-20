La ULE gradúa a 293 ingenieros e ingenieras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha graduado este viernes a 293 estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, consolidando su posición como una de las instituciones de referencia en la formación de profesionales altamente cualificados en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo.

La ceremonia, que se ha celebrado en una abarrotada Aula Magna de San Isidoro, ha permitido escenificar el final de una etapa académica pero también el inicio de un camino lleno de retos y oportunidades, al que se enfrentan con la preparación y las herramientas necesarias para construir un futuro profesional sólido.

Fue el mensaje que trasladó la rectora de la ULE Nuria González a los recién graduados, a los que quiso subrayar la importancia de la constancia, la resiliencia y el aprendizaje continuo e instó a llevar con orgullo lo aprendido en una Escuela consolidada como un referente académico, científico y tecnológico a nivel nacional.

Una Escuela, continuó, compuesta por un equipo docente “comprometido y altamente cualificado” y que está estrechamente conectada con el entorno gracias a la red de alianzas que mantiene con empresas, administraciones y colegios profesionales, que “constituyen un pilar esencial para la formación práctica y la inserción laboral de los estudiantes”.

Una idea en la que también incidió el director de la Escuela, Joaquín Barreiro, que destacó la confianza en sus capacidades, la ética y la responsabilidad como pilares fundamentales para afrontar el futuro profesional, a la par que les recordó que la Ingeniería no es solo una profesión, es una forma de entender el mundo.

“Estáis preparados para liderar la transformación tecnológica y afrontar los desafíos de una sociedad en constante evolución”, afirmó, destacando la excelencia de los programas de grado y máster, así como los títulos propios y microcredenciales que permiten a los estudiantes actualizar sus competencias a lo largo de toda la vida”.

Un acto en el que se impuso la beca a los graduados en Ingeniería Aeroespacial (50), Ingeniería Eléctrica (4), Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (34), Ingeniería Informática (75) e Ingeniería Mecánica (43), así como a los estudiantes de másteres en Producción en Industria Farmacéutica (12), Ingeniería Aeronáutica (30), Ingeniería Industrial (11), Ingeniería Informática (1), Investigación en Ciberseguridad (26), Inteligencia de Negocio y Big Data (5) e Industria 4.0 (2).