Las familias de los colegios no bilingües de León: "No es para desempatar"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Las familias del colegio de La Granja de la capital leonesa, las más afectadas en el salto de sus hijos a la etapa de Secundaria al no haber cursado la Primaria en bilingüe, responden a la Dirección Provincial de Educación y alegan que la «prioridad» que se da a los estudiantes en la matrícula en el instituto se han estudiado por el itinerario bilingüe «no se trata de una cuestión para desdempatar».

La Granja, junto con otros dos centros también de la ciudad de León, consiguieron que el bilingüismo fuera optativo y critican que ahora, en la matrícula para optar a la ESO son «discriminados» porque obtienen la plaza antes alumnos que sí han hecho asignaturas en inglés. Las familias inciden en que en la normativa sólo se recoge, como cuestiones a tener en cuenta en caso de desempate, una discapacidad, que tenga hermanos matriculados ya en el centro, la renta familiar, la proximidad o que sea familia numerosa, a lo que añade que, «de mantenerse el empate, éste se resolvera mediante sorteo público». Así, los padres replican a Educación que aseguró que no existían «ventajas generales» y que sólo se tenía en cuenta «como prioridad puntual en caso de empate tras el baremo».