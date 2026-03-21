Juan Domingo Pérez, del Padre Isla, arrasa en Geografía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La interpretación de los mapas, las dinámicas territoriales y el análisis del entorno vertebraron la fase local de la Olimpiada de Geografía que reunió en la Universidad de León a más de un centenar de estudiantes de una quincena de centros de la provincia. Una prueba que destacó por el alto nivel de los participantes, y en la que se impuso Juan Domingo Pérez, del IES Padre Isla, que además se alzó con el segundo premio en la fase autonómica, que se celebró simultáneamente en las cuatro universidades públicas de la Comunidad.