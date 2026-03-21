Incibe ayuda a una mujer a la que le robaron su cuenta de Whatsapp con la excusa de un paquete urgente

La actual sede del Incibe crecerá no sólo con la segunda torre ya en marcha, sino con la tercera incialmente prevista.virginia morán

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La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una mujer que había sido víctima del robo de su cuenta de Whatsapp con la excusa de un paquete urgente.

La usuaria contactó con el teléfono confidencial y gratuito y explicó que todo comenzó tras recibir una llamada de un supuesto repartidor de una empresa de transporte en la que le indicaba que debía entregarle un paquete urgente y que para confirmar la entrega le enviaría un código a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp que le tenía que facilitar.

Al negarse a entrar en la aplicación, ya que le parecía sospechoso, su interlocutor le indicó que no había problema y que se lo mandaba a través de un mensaje de texto. Tras facilitarle el código que le llegó, se finalizó la llamada y, automáticamente, la usuaria perdió el acceso a su cuenta de Whatsapp, donde le aparecía un mensaje que le informaba de su su cuenta estaba siendo registrada en otro dispositivo.

La mujer decidió ponerse inmediatamente en contacto con el 017 de Incibe para que le indicaran qué podía hacer para recuperar su cuenta. Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le aconsejaron que, en la medida de lo posible, avisara a todos sus contactos para que estuvieran prevenidos ante el fraude por si se pusiesen en contacto con ellos a través de su cuenta.

Asimismo, la instaron a intentar reinstalar la aplicación para forzar a recibir nuevamente un código, así como contactar con el soporte técnico de Whatsapp y, si por ese medio tampoco conseguía recuperar la cuenta, ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos de Whatsapp. Si con los pasos anteriores y en el plazo de un mes no recibía respuesta o en el caso de que esta fuera negativa, desde Incibe le explicaron que debería acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para denunciar la falta de atención al derecho.

Además de todo ello, la mujer debería reportar el número de teléfono fraudulento, recopilar todas las evidencias posibles y presentar una denuncia de forma presencial ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que había sufrido una suplantación de identidad.

Finalmente, de forma preventiva, el personal de Incibe le recomendó establecer la verificación en dos pasos en su cuenta de WhatsApp y nunca proporcionar códigos ni información personal a terceros o contactos desconocidos.