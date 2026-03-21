Las fotografías del estado de la casona de Dámaso Alonso tras su corte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La seguridad ciudadana ha obligado a intervenir de urgencia en el casco histórico de León. El servicio de emergencias de la Policía Local (#Tu092León) ha informado oficialmente del cierre al paso de peatones en el tramo central de la calle Dámaso Merino. Esta medida, de carácter preventivo pero obligatorio, busca evitar daños personales ante el riesgo inminente de nuevos desprendimientos en la fachada de uno de sus edificios, por lo que se ha solicitado a todos los viandantes que respeten estrictamente la señalización instalada en la zona.